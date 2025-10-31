Amir Khan busca salir del retiro para cumplir la pelea con Manny Pacquiao

El antiguo campeón mundial británico, Amir Khan, ha vuelto a encender las redes sociales con un mensaje directo para el pugilista filipino Manny Pacquiao; esto luego de manifestar su profundo deseo de poder regresar a los cuadriláteros única y exclusivamente para concretar ese combate que nunca se logró concretar entre ellos

Estas declaraciones las realizó a través de sus propias redes sociales, donde el expeleador decidió pronunciarse en medio de las especulaciones sobre una posible revancha entre Pacquiao y Floyd Mayweather, afirmando que él está dispuesto a volver al ring sólo para enfrentar a ‘Pacman’.

“Vamos Manny Pacquiao. Estoy listo para un último baile, pero solo contigo como mi pareja. ¿Sigues hablando de la revancha con Floyd? Hagamos nuestra pelea, la que nunca se dio. Esta es la única que me sacaría del retiro; es lo que los fans siempre quisieron”, expresó.

El deseo de Khan por medirse con Pacquiao no es nuevo, debido a que a lo largo de su carrera el inglés intentó concretar ese combate en varias oportunidades, pero sus esfuerzos siempre terminaron frustrados. Desde 2015, los rumores de un enfrentamiento entre ambos han ido y venido sin materializarse.

Manny Pacquiao podría enfrentarse contra Lewis Crocker. Crédito: John Locher | AP

Aquel año, el Daily Mail reportó que Khan había alcanzado un acuerdo financiero con el promotor Bob Arum, de Top Rank, para enfrentarse a Pacquiao el 9 de abril en Las Vegas; hecho que fue confirmado por su padre, Shah Khan, quien había estado inmerso en las conversaciones.

“Todos los documentos fueron enviados a Arum el viernes y todos los puntos están cubiertos. El lugar será definitivamente los Estados Unidos. La fecha será en abril, y podría variar por una semana, pero será en abril”, añadió.

Sin embargo, apenas unos días después, Pacquiao negó que existiera algún acuerdo y la pelea se desvaneció, como tantas otras veces. La historia volvió a repetirse en 2017, cuando ambos boxeadores anunciaron en Twitter que habían alcanzado un pacto para pelear en abril de ese año pero que al final tampoco ocurrió.

Dos años más tarde, en 2019, Khan volvió a la carga tras vencer a Billy Dib y conquistar el título wélter internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que ya había un contrato firmado para enfrentar a Pacquiao el 8 de noviembre en Arabia Saudita. No obstante, el acuerdo se vino abajo y el esperado duelo jamás llegó a realizarse.

Hoy, con el paso de los años y tras haber colgado los guantes, Amir Khan parece decidido a intentarlo una última vez. Su propuesta no es por dinero ni por títulos, sino por cerrar una cuenta pendiente en su carrera que podría causar gran interés para Pacquiao.

