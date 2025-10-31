Casi 400 mil neoyorquinos han votado anticipadamente en las elecciones municipales

Hasta este viernes de Halloween, casi 400 mil neoyorquinos ya habían emitido su voto anticipado en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, de acuerdo con datos compartidos por la Junta Electoral municipal. En esta carrera en donde compiten el asambleísta Zohan Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa la participación ha sido cuatro veces mayor que durante el mismo periodo de campaña para este cargo en 2021.

En Brooklyn ya habían sufragado 126,920 personas, seguido de Manhattan en donde 118,920 ya habían depositado su voto.

Históricamente con un padrón electoral promedio de 5 millones de personas acreditadas para votar en los cinco condados, la abstención para estos comicios municipales tiene décadas superando el 70%. Desde los años 60 no se rompe la barrera de más de 2 millones de personas participando en una consulta de este tipo.

Aunque la competencia entre los candidatos a convertirse en el 111° mandatario municipal está principalmente en el foco de atención, los neoyorquinos también están convocados para elegir al defensor del pueblo, al contralor, a los presidentes de los condados, a los concejales y a otros cargos locales.

Además, hay seis propuestas electorales sobre las que opinar, incluidas tres relacionadas con el papel del Concejo Municipal en las decisiones sobre el uso del suelo.

Candidatos no desmayan

Hay que destacar que a cuatro días de la elección final, los candidatos a suceder a Eric Adams no han descansado en sus campañas por conquistar el voto de los indecisos, en medio de una guerra de encuestas y un marcado intercambio de ataques.

El ejército de voluntarios de Zohran Mamdani, el claro favorito en esta jornada, no ha aflojado el ritmo de tocar puerta por puerta en la recta final de una ardua batalla por la alcaldía.

El candidato demócrata instó a sus seguidores en un video de campaña a no dar nada por sentado: “La gente dice: Ya ganamos, Cuomo está acabado. No se lo crean. Salgan a votar. Los multimillonarios que manipularon nuestra economía e intentaron comprar las elecciones, no se rinden fácilmente”.

Por su parte, Andrew Cuomo ha apelado en las últimas horas a intensos recorridos a medios de comunicación. En una entrevista con la cadena ABC atacó a su contrincante diciendo: “Se puede ser neoyorquino y no entender a los neoyorquinos. Mandani ha sido muy divisionista. Ha dicho cosas muy incendiarias. Y esa no es la forma de ser de Nueva York. Dada la diversidad que tenemos, hay que tener mucho cuidado como líder para no avivar la división”.

El candidato republicano, Curtis Sliwa tampoco bajó la guardia y tras una intensa agenda de entrevistas en medios televisivos, este viernes realizó contactos con pasajeros en la estación de la calle 14 de Sexta Avenida del Subway.

En las últimas intervenciones Sliwa, quien se encuentra en un lejano tercer lugar en las encuestas, ha insistido en que los neoyorquinos merecen algo más que una simple elección “entre un experimento socialista y un desacreditado exgobernador”.

Chance para votar:

Quienes estén registrados para votar en las elecciones municipales de la Gran Manzana tienen la opción de acudir este sábado 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre de 9:00 a.m a 5:00 p.m

No habrá votación el lunes 3 de noviembre.

Las urnas estarán abiertas de 6:00 a.m a 9:00 p.m el martes 4 de noviembre, el día final de las elecciones.

El dato: