El consejo que Alicia Machado le dio a Yamilex Hernández para el Miss Universo 2025

Alicia Machado, quien fue la mentora de Yamilex Hernández en el programa Miss Universe Latina, aconsejó a la dominicana, quien ya está en Tailandia para participar en el concurso de belleza más importante del mundo.

La actriz venezolana le dejó un mensaje a la joven en una reciente publicación que hizo desde el país asiático, en donde ya comienzan a alistar todo para que arranque la concentración de las candidatas.

“Mi reina linda. ¡Con todo mi corazón y segura que triunfarás! ¡Atesora cada instante de esta maravillosa experiencia que estás por vivir! ¡Enfócate en todo lo aprendido y esa templanza que te caracteriza sé que te llevará a lograr esa preciada corona ! 👑 confío en ti! ¡Y aquí está tu capitana Esmeralda contigo!”, le dijo la ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada.

En el video que compartió, Yamilex mostró su visita a un restaurante de comida tailandesa para aprender un poco más de esa cultura.

“Antes de ir a Tailandia para Miss Universe quería sumergirme en un pequeño avance de su rica cultura – ¡empezando con los sabores! Anoche, experimenté la cocina tailandesa tradicional en @thaivillanyc y cada bocado se sintió como una hermosa bienvenida a lo que viene ✨ Gracias universo por esperarme”, dijo.

La participación de la modelo es histórica, pues es la primera vez que habrá una Miss USA Latina en el certamen para representar a la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Su elección se dio en el Miss Universe Latina, una competencia grabada en Colombia en la que un grupo de residentes en territorio estadounidense, pero de orígenes latinos, compitió por la preciada corona.

El grupo fue dividido en dos equipos, el team Esmeralda, liderado por Alicia Machado, y el equipo Rubí, que condujo Andrea Meza luego de que Zuleyka Rivera decidiera apartarse del proyecto de la cadena Telemundo.

