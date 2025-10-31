Javier Ceriani comparte imágenes del rancho de Christian Nodal en Argentina

El presentador Javier Ceriani ha aprovechado su viaje a Buenos Aires, Argentina, para visitar el polémico rancho de Christian Nodal, el mismo que compartió con Cazzu.

La propiedad estaría ubicada en Cañuelas, una pequeña ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires. El rancho ha sido noticia en varias ocasiones, incluso se llegó a decir el año pasado que familiares de Cazuu se habían adueñado del sitio tras su separación del cantante mexicano.

Ceriani asegura en su canal de YouTube que actualmente el rancho está a nombre de Nodal y de su esposa Ángela Aguilar, dejando a Cazzu y a su hija Inti completamente fuera.

El rancho está ubicado dentro de una comunidad privada llamada Chacras de la Trinidad, en la que hay varias propiedades que cuentan con extensos lotes de tierra para sembrar, para criar ganado y especialmente para el polo a caballo.

Durante su recorrido por la zona, Ceriani aseguró que el rancho está completamente deshabitado y abandonado. Sin embargo, el cantante parece seguir invirtiendo en seguridad para el sitio y por eso el presentador tuvo que irse del sitio.

Aunque Ceriani grabó el momento en que una camioneta los comenzó a seguir por la zona y tuvieron que irse, asegura que esta es la primera parte de un seriado en el que revelará detalles sobre la compra del rancho y el uso que quiere darle Nodal.

Hay que recordar que la última semana Cazzu y Nodal han dado declaraciones opuestas sobre su hija Inti. Él asegura que sí está enviando dinero para su crianza y ella asegura que no es así, incluso ha dicho hace poco que es un “descarado” por lo que ha difundido en un comunicado.

“Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, dijo la cantante Argentina ante varios medios de comunicación desde el Aeropuerto de Ciudad de México.

Sigue leyendo:

• Cristian Nodal es captado pasado de copas durante un concierto

• Christian Nodal y Ángela Aguilar cantan y presumen su amor en concierto

• Cazzu le respondió a Christian Nodal: “No recibo ayuda, recibo ataques”