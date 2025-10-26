Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal: “Es un descaro”

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre el comunicado que publicó el cantante Christian Nodal, con quien comparte la custodia de la hija de ambos. Cazzu aseguró que ese comunicado del padre de su hija “es un descaro”.

Luego de pasar varios días en México para presentarse en varios conciertos de su gira ‘Latinaje En Vivo’, Cazzu fue abordada por los reporteros en el Aeropuerto de Ciudad de México. Los reporteros le preguntaron su opinión sobre el comunicado en el que Nodal desmiente los dichos de la artista sobre asuntos relacionados con la crianza de su hija. En declaraciones pasadas Cazzu ha dicho que Nodal no envía suficiente dinero a Inti y que se negó a entregarle un permiso para que viaje con su hija fuera de Argentina. Nodal dijo en el comunicado que envía millones de pesos para la manutención de su hija y aseguró que muchas de las declaraciones de Cazzu son falsas.

En el encuentro con la prensa Cazzu aseguró que le gustaría que toda el esfuerzo que Nodal pone en sus declaraciones públicas lo pusiera también para llegar a un acuerdo con ella.

“Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, agregó.

Cazzu también reprochó que Nodal esperara que aterrizara en México para emitir el comunicado, algo que consideró como “violento”.

“Qué casualidad, ¿no? Justo cuando estoy en una etapa importante de trabajo. A mí no me queda más que seguir y esperar que esto se torne mejor para todos”, afirmó.

La intérprete de ‘Con otra’ reaccionó también a la afirmación de Nodal de que envía cantidades millonarias a Cazzu para la manutención de Inti. “Que me digan a dónde fueron (los millones de pesos), por favor. Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme de algo que no es justo”, respondió la artista.

En su comunicado Nodal aseguró que tenía problemas para acordar las visitas para ver a su hija. Ante esto, Cazzu aclaró que no ha presentado ningún obstáculo para que conviva con la niña.

Un día después de que se publicó el comunicado, Cazzu reaccionó desde el escenario durante su concierto en el Auditorio Nacional. “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”.

