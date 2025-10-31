Maratón de Nueva York 2025: fecha, horarios y dónde ver en vivo

El Maratón de Nueva York 2025 promete una edición histórica. Figuras de talla olímpica como el keniano Eliud Kipchoge y la neerlandesa Sifan Hassan encabezan la lista de participantes para la carrera programada el domingo 2 de noviembre, último major del calendario anual.

Además de Hassan, la prueba femenina reunirá a reconocidas atletas kenianas como Hellen Obiri y Sharon Lokedi, ganadoras en ediciones recientes y protagonistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvieron bronce y cuarto lugar, respectivamente.

En la rama masculina, Kipchoge competirá frente a nombres de peso como el campeón defensor Abdi Nageeye, así como los kenianos Evans Chebet y Albert Korir, ambos con triunfos previos en Nueva York.

A la lista se sumó recientemente el etíope Kenenisa Bekele, uno de los grandes rivales históricos de Kipchoge en pista.

Otros corredores destacados serán Benson Kipruto, medalla de bronce en París 2024, Alexander Mutiso, ganador en Londres, y Alphonce Simbu, campeón mundial en Tokio.

Fecha y horarios del Maratón de Nueva York 2025

El evento reunirá a unos 55,000 corredores, quienes recorrerán los cinco boroughs de la ciudad, iniciando en Staten Island y finalizando en Central Park este domingo 2 de noviembre de 2025.

Horarios (Nueva York – UTC-5):

08:00 | Silla de ruedas – Hombres

08:02 | Silla de ruedas – Mujeres

08:22 | Bicicleta de mano

08:35 | Élite femenina

09:05 | Élite masculina

09:10–11:30 | Salidas por bloques (Cajones 1–5)

¿Cómo ver el Maratón de Nueva York 2025?

La carrera será transmitida por televisión y streaming en Estados Unidos por los siguientes medios:

ESPN2

Streaming: ESPN App

ESPN3 (cobertura en español)

ABC7 / WABC-TV (Nueva York)

NBC 5 Chicago

Telemundo Chicago

Sigue leyendo:

–Audiencia de la Serie Mundial 2025 baja en EE. UU. pero bate récords en Canadá y Japón

–Lionel Messi encabeza la lista de máximos salarios en la MLS

–Presidente del Grupo Pachuca habla sobre la orden de aprehensión en su contra