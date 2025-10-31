Lionel Messi encabeza la lista de máximos salarios en la MLS

El astro argentino del Inter Miami, Lionel Messi, se mantiene como el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos tras haber registrado un ingreso garantizado anual de $20.4 millones de dólares; con esto el atacante demuestra estar todavía en la élite del deporte mundial.

Esta información la dio a conocer la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA) en su más reciente actualización del listado de los jugadores mejor pagados dentro del torneo estadounidense, donde también destaca la presencia del futbolista mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien actualmente milita dentro del San Diego FC.

El capitán de 38 años del Inter Miami ha logrado sacar una amplia ventaja con respecto al resto de los jugadores que supera los $9 millones de dólares; esto debido a que el jugador que se ubica en la segunda posición de este listado es el surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje de LAFC, quien percibe un total de $11.1 millones de dólares.

Messi no solo tiene esta impresionante cifra monetaria, sino que también ha logrado dominar esta temporada de la Major League Soccer desde el primer momento, logrando consagrarse como el máximo goleador de la fase regular y además parte como favorito para repetir como el premio al Jugador Más Valioso del fútbol estadounidense.

El tercer puesto de la lista de los jugadores mejor pagados de la MLS es para el español y también jugador del Inter Miami, Sergio Busquets, quien recibió un total de $8,7 millones de dólares; mientras que el Top 5 lo completan Miguel Almirón ($7,8 millones) y el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano del San Diego FC con un total de $7,6 millones de dólares.

La lista también incorpora a futbolistas de alto nivel como Emil Forsberg ($6 millones), Jordi Alba ($6 millones), Riqui Puig ($5,8 millones), Rodrigo De Paul ($3,6 millones) y Thomas Müller ($1.4 millones), jugadores de gran impacto en la actual campaña.

Recordemos que Lionel Messi firmó recientemente una extensión de su contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028, por lo que se espera que esta cifra de ganancias netas se pueda mantener dependiendo del rendimiento que consiga en cada una de estos años y los títulos que pueda alcanzar con el club.

