Taylor Sheridan, creador de ‘Yellowstone’, estará a cargo del guion de la película de ‘Call of Duty’

Paramount tiene los derechos para hacer la película del famoso videojuego ‘Call of Duty’ y han decido que Taylor Sheridan, creador de ‘Yellowstone’, y Peter Berg se encarguen del guion.

Esta noticia llega poco después de que se informara que Sheridan había firmado un acuerdo con NBCUniversal para dejar Paramount en 2029, pero mientras llega ese momento el productor y guionista puede seguir desarrollando proyectos para Paramount.

Sheridan y Berg también figurarán como productores de la película junto con David Glasser de 101 Studios.

Esta no será la primera vez que los dos guionistas son parte de un mismo proyecto, pues también trabajaron juntos en la película de 2016 ‘Hell or High Water’, protagonizada por Chris Pine y Jeff Bridges.

‘Hell or High Water’ obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion.

Paramount anunció a los guionistas a través de un comunicado en el que también comparten cuál es su objetivo con la película: “Emocionar a su masiva base de fans global cumpliendo con los elementos distintivos de lo que los fans aman de la icónica serie, mientras expande audazmente la franquicia a audiencias completamente nuevas”.

Hay que destacar ‘Call of Duty’ ha sido la serie de videojuegos más vendida en Estados Unidos durante 16 años y también registra más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Por los momentos no se ha dado detalles sobre los tiempos, cuándo comenzará el rodaje y quiénes encabezarán el elenco.

Lo que sí es cierto es que esta información llega pocas semanas antes de que se lance Call of Duty: Black Ops 7, videojuego que estará disponible a partir del 14 de noviembre.

