Vasyl Lomachenko revela el verdadero motivo detrás de su retiro del boxeo

El histórico pugilista ucraniano, Vasyl Lomachenko, hizo acto de presencia en la 38ª Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), celebrada en Bogotá, Colombia, como una de las grandes figuras del boxeo moderno en medio de su retiro del deporte tras años de exitosa carrera.

En declaraciones ante los medios de comunicación el pugilista decidió acabar con el silencio sobre una de las decisiones más sorprendentes de su carrera, su retiro definitivo del boxeo profesional.

El ucraniano, que anunció su adiós a los 37 años en junio de 2025, explicó que no fue una cuestión física ni contractual, sino emocional la que lo obligó a colgar los guantes.

Vasiliy Lomachenko, boxeador ucraniano. Crédito: John Locher | AP

“No fue difícil (retirarme), porque perdí la motivación. Mi motivación era convertirme en campeón indiscutido, y luego perdí con (Devin) Haney, y esa era mi última oportunidad. Así que después de eso, tomé un cinturón más y terminé con el boxeo”, expresó.

Lomachenko, considerado uno de los talentos más técnicos de su generación, reconoció que su derrota frente a Haney marcó un antes y un después. Su sueño de unificar los títulos se desvaneció y, con ello, también el deseo de seguir compitiendo.

Antes de tomar esta decisión el excampeón había estado cerca de concretar un esperado enfrentamiento contra Gervonta “Tank” Davis por los cinturones unificados de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sin embargo, la pelea nunca llegó a materializarse.

“Solo fue la falta de motivación. No tiene sentido hablar de esto (las negociaciones con ‘Tank’), porque he terminado con el boxeo”, reconoció el peleador ucraniano en sus declaraciones.

La última vez en la que este peleador subió al ring fue en mayo de 2024, cuando venció por nocaut técnico al australiano George Kambosos Jr. en el undécimo asalto, cerrando su trayectoria profesional con un récord de 18 victorias y 3 derrotas.

El pugilista ucraniano tendrá un nuevo combate este fin de semana. Crédito: Kathy Willens | AP

A lo largo de su brillante carrera, Lomachenko conquistó casi todo lo que un boxeador puede soñar tras coronarse en dos ocasiones como medallista de oro olímpico (en Beijing 2008 y Londres 2012) y además se coronó campeón mundial en las divisiones de peso pluma, superpluma y ligero.

En el mensaje con el que puso punto final a su historia en los cuadriláteros, el ucraniano mostró gratitud y reflexión por el camino recorrido.

“Agradezco cada victoria y cada derrota, tanto dentro como fuera del ring. Agradezco que, al acercarse el final de mi carrera, haya comprendido mejor el camino que debe seguir una persona para alcanzar la verdadera victoria, no solo dentro del ring“, escribió.

