Caramelo participará en el reality La Casa de Alofoke

Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, regresa a otro reality show y ahora en su país natal, pues ha sido confirmado para entrar a La Casa de Alofoke.

Santiago Matías, locutor dominicano y creador de este proyecto, confirmó la noticia este viernes en su cuenta en Instagram.

“Bienvenido Caramelo como participante 20 a partir del lunes a La Casa de Alofoke. Se armó el juldero”, escribió en la publicación que ha obtenido una gran cantidad de “me gusta” y comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.

Muchos de los mensajes demuestran la alegría de los seguidores del reality, pues ya conocen al creador de contenido por su participación en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

“Wow, mano, yo todavía estoy cansado”, “Está heavy, lo único es que siento que los que entran de último no tienen oportunidad de ganar porque obviamente tienen muchísimos días de desventaja, entonces es como que entran para dar contenido, pero no a competir entonces no comprendo! Gente tan dura como él no sería mejor dejarlos para la próxima casa y que compitan desde el principio?”, son algunas de las opiniones que se han leído.

La llegada de Caramelo será bastante mediática por todo el éxito que obtuvo en la edición all-stars de La Casa de los Famosos. Pero no será el único personaje que se sume, pues hace poco anunciaron a la colombiana Melissa Gate para entrar a este reality show.

La dinámica de La Casa de Alofoke se caracteriza por los constantes cambios, en especial las salidas y entradas de participantes, lo que hace difícil que la audiencia siga el ritmo, debido a la gran cantidad de cosas que pasan en poco tiempo.

Ahora, quedará ver la receptividad que el público dominicano dará al expelotero, quien podría repetir su triunfo en otro reality si llega a conectar de nuevo con la audiencia.

