Sandra Itzel recibía mensajes del Rey Grupero: “Intentaba acercarse”

Sandra Itzel y Rey Grupero vienen enfrentando algunas diferencias desde el pasado, ya que han estado juntos en diversos reality shows, pero con el transcurrir del tiempo él ha venido cambiando con ella, pero de manera negativa. Además, ella ha manifestado que antes él intentaba “ligarla” y en oportunidades le decía “suegra” a su mamá, y asegura que tiene pruebas de eso.

“Estuvimos juntos en un reality llamado Inseparables, era de parejas, y las decisiones de mandarlos al cuchitril no eran mías, eran de la persona con la que yo iba. Pero no lo veo a él tirándole a esa persona en su cara diciéndole ‘eres Pumba y te voy a comer, te voy a destrozar y te voy a sacar'”, comenzó diciendo Sandra en “Vaya Vaya”.

Itzel considera que la congruencia en Rey Grupero no es muy frecuente, dado que aún sigue sin entender la razón por la cual de un momento a otro él comenzó a expresarse tan mal de ella públicamente, ya que ella mencionó que no le habría hecho nada para que él tuviese ese tipo de comportamiento donde no para de decir cosas negativas sobre ella.

“Es una persona incoherente. Me encantaría entender de dónde surge su odio o por qué cambió su actitud. Yo nunca le hice nada, nunca me he referido a él de mala manera”, mencionó durante la entrevista.

A través de la mensajería de Instagram fue donde él aparentemente le habría estado enviando mensajes a Sandra para buscar algo más, según lo que ella explicó en el programa. Por ello, aclaró que nunca llegaron a tener algo más que una amistad, razón por la cual no comprende tanta negatividad de su parte. Además, él hasta le dijo que entendía que Itzel jamás le quiso generar lágrimas por algo que no se dio.

Sandra dio explicaciones sobre lo que podría ser el motivo de las diferencias que hay con el Rey Grupero: “En sus DM parecía que intentaba acercarse, incluso ligar. Yo nunca hice nada con él y no sé de dónde se generó su actitud negativa. De hecho, tengo audios donde él me decía que ahora entendía que yo nunca quise hacerle daño”.

