MTA reducirá longitud de los trenes en la línea C del metro de Nueva York con vagones valorados en $1,500 millones

El nuevo contrato de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) por $1,500 millones de dólares implicará que los trenes de la línea C del metro de Nueva York serán más cortos, reveló Daily News.

El pedido contempla 378 nuevos vagones modelo R268, fabricados por Kawasaki, que sustituirán parte del material rodante más antiguo del sistema, incluyendo los trenes R46 y R68.

De acuerdo con lo informado por Daily News, 11 de estos trenes —cada uno con ocho vagones— serán destinados a la línea C, reemplazando los conjuntos R211 de 10 vagones que llevan menos de dos años en servicio.

La portavoz de la MTA, Laura Cala-Rauch, explicó al medio que la decisión busca “restaurar la flota de la línea C a trenes uniformes de ocho vagones (de unos 147,5 metros de largo)”.

Y aseguró que “estos trenes son y seguirán siendo suficientes para atender la demanda actual de pasajeros”.

Actualmente, la línea C opera con una flota mixta: 10 trenes de 10 vagones y 9 trenes de 8 vagones, según los datos citados por Daily News. No se ha precisado si la agencia planea aumentar la frecuencia del servicio para compensar la reducción de capacidad.

En 2017, la MTA había prometido alargar los trenes de esa línea como parte del Plan de Acción del Metro, una mejora que se cumplió reemplazando los antiguos R32 por los R46 de mayor longitud.

Sin embargo, los patrones de movilidad cambiaron desde la pandemia de 2020: los viajes en hora punta se redujeron y el número total de usuarios del metro aún no se recupera completamente.

Danny Pearlstein, portavoz del grupo Riders Alliance, dijo a Daily News que, si la capacidad se reduce, “deberían ofrecer más asientos a los pasajeros”.

Añadió además que muchos neoyorquinos extrañan los asientos naranjas en forma de L de los trenes antiguos, que hacían los viajes más cómodos.

Los nuevos modelos R211 y R268 eliminan algunos asientos para ampliar el espacio de acceso y salida, con puertas más anchas que facilitan el flujo de pasajeros.

No obstante, la reducción de la longitud de los trenes llega en un momento en que barrios servidos por la línea C, como varios sectores en crecimiento de Brooklyn, están experimentando un aumento de residentes y actividad económica.

“Si la capacidad ya no es tan necesaria como en 2017, al menos deberíamos recuperar la comodidad”, concluyó Pearlstein en declaraciones a Daily News.

