Identifican al sospechoso del apuñalamiento masivo en un tren de Reino Unido

Autoridades en el Reino Unido, específicamente al este de Inglaterra, acusaron formalmente a un hombre de 32 años de diez cargos de intento de asesinato, así como otros delitos graves en relación con el apuñalamiento masivo en un tren que dejó varios heridos.

La Policía Británica de Transporte (BTP) identificó al acusado como Anthony Williams, residente de la ciudad de Peterborough. Su arresto se efectuó el sábado por la noche en la estación de Huntingdon, lo que derivó en una investigación que abarca incidentes en dos ubicaciones, informó ABC News.

El comunicado emitido por la BTP este lunes detalló la presentación de cargos contra Williams. Por el incidente principal en Huntingdon, enfrenta diez cargos de intento de asesinato, un cargo por lesiones corporales reales y un cargo por posesión de arma blanca.

Los investigadores forenses pasan por la zona donde los viajeros dejaron sus pertenencias tras el apuñalamiento masivo en un tren con destino a Londres en Huntingdon, Inglaterra. (Foto: Kirsty Wigglesworth/ AP)

El Superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveles, informó que el sospechoso fue detenido con notable rapidez en el lugar de los hechos: “el sospechoso fue arrestado ocho minutos después de recibirse la primera llamada de emergencia”.

Una segunda personas, que fue detenida en la escena, fue posteriormente exculpada y puesta en libertad, confirmaron las autoridades tras determinar su falta de implicación.

Víctimas hospitalizadas y en estado crítico

El ataque resultó en que un total de 11 personas requirieran asistencia médica hospitalaria. Loveless precisó que, hasta la mañana del domingo, dos de estas personas permanecían en estado crítico.

La lista de cargos de Williams se extiende más allá del ataque en Huntingdon. Según la BTP, también fue acusado de otro cargo de intento de asesinato y posesión de un arma blanca en relación con un incidente ocurrido en la estación de metro de Pontoon Dock, en el este de Londres, el 1 de noviembre.

“En este momento, no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista”. Manteniendo la cautela en las declaraciones públicas, el superintendente Loveless añadió que “en esta fase inicial, no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”.

Entretanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el suceso del sábado como un “incidente espantoso” y “profundamente preocupante”. Expresó además la preocupación a nivel nacional en materia de seguridad.

