Elon Musk tilda de “estafa” las papeletas de NYC por orden de los candidatos

NUEVA YORK – El magnate multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X, criticó este martes la papeleta electoral de las elecciones de Nueva York, a la que calificó de “estafa” por el orden en que aparecen los candidatos.

“¡El formulario de votación de la ciudad de Nueva York es una estafa!“, afirmó Musk, criticando que “no se requiere identificación”, que algunos candidatos a la alcaldía aparecen dos veces y que el nombre del candidato independiente Andrew Cuomo sale “el último en la esquina inferior derecha”.

Algunos candidatos pueden ser nominados por varios partidos, y de ahí que el nombre del progresista Zohran Mamdani y el del republicano Curtis Sliwa aparezca dos veces en la papeleta.

Musk ya intervino ayer al afirmar en X que votar por el candidato republicano, Curtis Sliwa, “es en realidad votar por Mumdumi o como se llame”, haciendo referencia al máximo favorito de la contienda y candidato del Partido Demócrata.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46.1 % y aventaja en 14.1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31.8 %. Sliwa se queda con el 16.3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también coloca al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43.9 % frente a un 39.4 %, y Sliwa, que aspira por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15.5%.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, y cuya orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente, Donald Trump, ha calificado a Mamdani de “comunista” y ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

