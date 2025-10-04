Ventas de autos eléctricos se dispara en tercer trimestre: GM, Ford y Tesla lideran

Las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos alcanzaron cifras récord en el tercer trimestre de 2025, con Tesla, General Motors y Ford liderando las cifras, gracias al impulso de los incentivos fiscales y la creciente demanda de automóviles sostenibles en el país.

General Motors (GM) y Ford reportaron incrementos de alrededor de un 8%, mientras que Tesla tuvo un aumento del 7%, tras meses de resultados negativos, en reportes publicados con el inicio del mes de octubre.

GM informó que entre julio y septiembre sus ventas alcanzaron las 710,347 unidades, un incremento del 7.7%. Por su parte, Ford informó ventas de 545,522 vehículos, un aumento del 8.2%.

En el periodo enero-septiembre, las ventas de General Motors (GM) acumulan los 2 millones 150,298 vehículos, un incremento del 10.3%, respecto al mismo periodo del 2024, mientras que Ford reportó ventas por 1 millón 658,908 en el mismo periodo, un incremento del 7.2%, respecto a 2024.

Deliveries trimestrales de Tesla $TSLA 👇🏽



– Nuevo máximo histórico tanto en vehículos como en energía

– Primer trimestre que las entregas de vehículos crecen desde finales de 2024… es solo un +7% yoy, pero al menos supone un cambio de tendencia

– Muchísima venta de… pic.twitter.com/nkuZjtCiid — Javier Acción, EAFN (@AccionEAFI) October 2, 2025

El repunte en las ventas de autos eléctricos está beneficiado también para aprovechar los últimos días de vigencia de los créditos fiscales federales, de hasta $7,500 dólares, que buscaban detonar la venta de estos vehículos y que expiraron el 30 de septiembre.

GM reporta ventas récord en el segmento eléctrico

En el caso de GM, su venta de autos eléctricos estableció una marca de 66,501 unidades, un 107% más que en 2024, mientras que Ford obtuvo un crecimiento del 30.2% para llegar a las 30 mil 612 unidades eléctricas y 55,177 híbridos, un 14.7% más.

La marca Chevrolet de GM se ha convertido en la segunda con mayores ventas de eléctricos en el país, solo por detrás de Tesla. Mientras que en el resto de sus marcas los resultados no fueron tan favorables en el tercer trimestre: Buick cayó 14%, Cadillac aumentó 25%, Chevrolet un 8.3% y GMC un 8.6%.

Por su parte, Ford informó un incremento de 6.3% en la venta de autos de combustión, para llegar a 459,733 unidades, de las cuales sus camionetas de la Serie F, su vehículo insignia, arrojaron la venta de 207,732 vehículos, un aumento del 4.7%.

Tesla supera las expectativas, tras meses de tensión

En el caso de Tesla, sus ventas del 7% en el tercer trimestre superaron por mucho las expectativas de los analistas, luego de tres meses consecutivos de caída. En este periodo, Tesla vendió 497,099 vehículos, cuando las estimaciones pronosticaron una venta de 440,000 unidades.

Tesla logró récord de ventas de vehículos a la par que de producción.

La elevada valoración de la acción parte de un supuesto simple: la mayor parte de su flota de vehículos será autónoma incrementando su uso o productividad x5. pic.twitter.com/E4nfRkwzeX — JORDI SOLSONA (@JORDITESLA) October 3, 2025

Tesla sufrió durante los últimos meses, por el crecimiento de la competencia china y las protestas contra la marca, relacionadas con las posturas políticas de Elon Musk, cercanas a Donald Trump durante su campaña presidencial y a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), enfocado en identificar recortes al gasto público.

El repunte de Tesla vino de la mano de los Model Y y Model 3, sus modelos más baratos, que reportaron un incremento del 9%. Sin embargo, las ventas de sus modelos S, X y el Cybertruck, sufrieron graves caídas del 30% respecto a enero-septiembre de 2024.

Las diferencias de precios son considerables: los modelos 3 y el Y cuestan menos de $45,000 dólares y los otros tres se venden por al menos $80,000 dólares.

El reporte generó un ligero repunte del 0.68% en las acciones de la armadora en Wall Street el miércoles. Mientras que Forbes reportó ese mismo día que la fortuna de Musk creció gracias al aumento de las acciones de Tesla, para convertirse en el primer hombre con más de medio billón de dólares en sus cuentas, con un breve tope de $500,100 millones, antes de cerrar en $499,100 millones.

Buen trimestre para las armadoras

Las armadoras coreanas, Hyundai y Kia también tuvieron récords de ventas en el tercer trimestre. Hyundai creció 13%, (239,069 vehículos) y Kia reportó un aumento del 9% (219,637 vehículos).

Entre los fabricantes japoneses, Toyota informó un crecimiento del 14.4% (639,137 vehículos), Nissan, un 5.3% (223,377) y Honda cayó 2% (358,848). Finalmente la alemana Volkswagen perdió 6%, con la entrega de 93.271 vehículos en el tercer trimestre.

