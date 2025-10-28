Kim Kardashian habla sobre su salud tras revelar diagnóstico de aneurisma

La modelo y empresaria Kim Kardashian ofreció una actualización sobre su estado de salud luego de que reveló un diagnóstico de aneurisma cerebral. Kim Kardashian ofreció una entrevista para el programa “Good Morning America” en donde dijo que se sometió a una serie de pruebas médicas para determinar la gravedad del diagnóstico.

“Fui a hacerme una tomografía con Prenuvo, y al final tuve que hacerme muchas otras tomografías cerebrales”, dijo Kardashian el martes.

Aunque no ofreció más detalles, la dueña de Skims dijo que el público deberá sintonizar el próximo episodio de su reality show “The Kardashians” en Hulu para obtener más detalles, aunque aseguró que todo “saldrá bien”. Kim Kardashian se sometió a un estudio con Prenuvo y a exámenes médicos adicionales.

El pasado 23 de octubre Kim Kardashian reveló su diagnóstico de aneurisma cerebral en un clip de vista previa de la nueva temporada de ” The Kardashians. “Hay como un pequeño aneurisma”, dice Kardashian en el clip.

En el adelanto se observa a Kim Kardashian realizandose una serie de exámenes dentro de una máquina de resonancia magnética en el hospital. Kim Kardashian asegura que esta condición se debe al estrés. Aunque no está claro que el estrés sea causante de aneurisma cerebral.

En el episodio, Kim Kardashian aseguró que la principal fuente de estrés en su vida es su relación con su exesposo, el rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos.

“Me siento más estresada probablemente solo porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas. Van a crecer y verán”, expresó durante el episodio.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud, un aneurisma es una protuberancia en la pared de una arteria y si se rompe puede causar un sangrado muy perjudicial para la salud.

En el episodio Kim Kardashian reveló también que durante su relación con West padeció de “síndrome de Estocolmo”. “Siempre sentí que tenía un poco del síndrome de Estocolmo. Siempre me sentía muy mal y siempre lo protegía, siempre quería ayudarlo”, reconoció.

