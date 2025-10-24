Kim Kardashian pagó $7 millones de dólares por su mansión vecina

Hace unos días, y posiblemente como regalo de cumpleaños, Kim Kardashian compró la propiedad que se encuentra justo al lado de su mansión en Hidden Hills, California.

La empresaria y estrella de televisión pagó $7 millones de dólares por la propiedad, y según ‘TMZ’ la inversión es parte de un plan de ampliación que tiene para la que actualmente es su residencia principal.

Hay que recordar que durante años Kardashian ha vivido en esta casa de Hidden Hills, incluso, fue su hogar cuando era esposa de Kanye West. Allí ha visto crecer a sus cuatro hijos. Tras el divorcio hizo una gran reforma en el sitio, pero parece que ahora tiene más planes.

Esta información sobre la compra llega también al mismo tiempo que revelara que sufrió aneurisma cerebral tras su divorcio del rapero.

Justamente este año la socialité también dijo en su reality show ‘The Kardashians’ que estaba haciendo una mudanza momentánea de la propiedad porque vivir allí en plena ampliación no era fácil. “Estoy remodelando por completo, y no es fácil hacer esto con cuatro hijos”, dijo en un episodio publicado en abril de este año.

La nueva propiedad de Kardashian incluye una casa principal de 4,945 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por los momentos no se ha tenido acceso a los documentos y planes que den detalles de esta gran reforma que está proceso, por lo que tampoco se tiene certeza si la decisión será derribar la casa que existe en la nueva propiedad o si la transformará en otra cosa.

Actualmente, Kardashian también está promocionando el estreno de la serie ‘All’s Fair’. En esta producción está acompañada de actrices de primer nivel y los tres primeros episodios estarán disponibles en Hulu a partir del próximo 4 de noviembre.

