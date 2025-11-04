Mató a su hermana frente a la madre: sentencia por homicidio doméstico en Nueva York

Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC).

El acusado tenía antecedentes de violar órdenes de restricción cuando mató a su hermana Shayla Johnson, de 20 años, la mañana del 19 de julio de 2023, acuchillándola varias veces en el pecho, el cuello y la espalda, recordó PIX11 News.

El crimen sucedió cuando la víctima se preparaba para ducharse. El acusado la siguió al baño y comenzó a apuñalarla, según la Policía de Nueva York. La víctima gritó pidiendo auxilio a su madre y corrió. Pero su hermano asesino la persiguió hasta la habitación de su madre, donde la derribó al suelo y continuó atacándola con un cuchillo. La madre llamó al 911 e intentó intervenir. Finalmente el acusado se detuvo y huyó del apartamento.

Minutos después de la llamada al 911, los agentes llegaron al lugar y arrestaron a Johnson afuera del edificio. Su hermana yacía en el suelo, sangrando por múltiples puñaladas, cuando fue trasladada al hospital, donde falleció. El arma homicida, un cuchillo, fue recuperada en la escena.

En mayo de este año el acusado se declaró culpable del brutal homicidio. Según consta en los documentos judiciales, tanto Rodney como Shayla vivían con su madre en un apartamento de la Autoridad Pública (NYCHA). Los hermanos había discutido el día anterior al crimen debido a sus antecedentes de conducta violenta, y él la llamó “hermanita demonio” y dijo ser víctima de “una familia sin amor”, según una nota en Facebook citada entonces por Daily News.

“Rodney Johnson apuñaló brutal y repetidamente a su propia hermana en un acto de violencia mortal en su hogar”, declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado. “El acusado aprovechó la oportunidad para atacar a su hermana en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad y la asesinó frente a su madre. Ninguna familia debería tener que experimentar jamás este tipo de conducta tan horrible y traumática”.

En un caso similar, esta semana Roscoe Danielson fue sentenciado a una pena de entre 50 años y cadena perpetua por matar a su hermano y madre en la vivienda que compartían en Queens (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana previa Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), días después de que el cuerpo de su esposa fuese encontrado asfixiado con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). Igualmente ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda