Muestran cómo vivía Cazzu en Buenos Aires

El presentador Javier Ceriani viajó a Argentina para hacer una serie de reportes relacionados a las propiedades que Christian Nodal compartía con Cazzu. Entre el material que ha difundido se encuentra un recorrido por la lujosa vivienda donde la cantante vivió por dos años.

En una primera publicación, Ceriani mostró parte del rancho en el país que Nodal tenía y del que pudo disfrutar Cazzu antes de que este la dejara y se casara con Ángela Aguilar.

Ahora, también ha hecho un recorrido por el hotel de lujo en Buenos Aires donde la cantante argentina tenía un apartamento, pues el mismo hotel ofrece edificios de apartamentos con todas las comodidades.

Ceriani le preguntó a uno de los trabajadores del lugar sobre si era cierto o no que ella había vivido allí y este lo confirmó y agregó que fue su vivienda durante aproximadamente dos años.

Se asegura en el mismo contenido que Cazzu fue sacada de la propiedad tras el matrimonio con Ángela Aguilar, quien se dice ha estado muy involucrada en que el cantante mexicano no se haga responsable de la hiza que tuvo con Cazzu.

Durante el recorrido, Ceriani mostró que además de las comodidades y agradables vistas que se tenían desde el apartamento, todos los inquilinos de este edificio también tienen acceso a otras comodidades de primer nivel.

El recinto incluye comedor tipo bufé, piscinas, gimnasio equipado con equipos de primer nivel, salas de estar, spa y otros espacios ideales para disfrutar y compartir.

Mientras tanto, Cazzu ha llamado “descarado” a Nodal por un comunicado que difundió en el que asegura que enviaba dinero para la manutención de su hija. “Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, declaró ante varios medios de comunicación desde el Aeropuerto de Ciudad de México.

