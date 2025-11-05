Murió Andrea De Adamich, expiloto de Ferrari y voz histórica del automovilismo italiano

El automovilismo está de luto por la pérdida de una de sus figuras más emblemáticas. Este miércoles, Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1 y comentarista televisivo, falleció a los 84 años en Milán.

La causa de muerte de Andrea no ha sido revelada públicamente. El fallecimiento se hizo público por reportes de medios como la agencia de noticias EFE.

Tras su muerte, una de las primeras reacciones llegó por parte de exclusiva marca de autos Maserati. A través de un corto comunicado en X, lamentaron la partida física del expiloto de la Fórmula 1.

“La familia Maserati lamenta profundamente el fallecimiento de Andrea de Adamich, una verdadera leyenda del automovilismo. La pasión de Andrea por el automovilismo y su dedicación a la excelencia han dado forma al programa Master Maserati, inspirando a generaciones de pilotos e instructores por igual.

Nuestro más sentido pésame a la familia de Adamich”, redactaron.

The Maserati family is deeply saddened to learn of the passing of Andrea de Adamich, a true racing legend.

Andrea's passion for motorsport and dedication to excellence have shaped the Master Maserati program, inspiring generations of drivers and instructors alike.

— Maserati (@Maserati_HQ) November 5, 2025

Nacido en Trieste en 1941, De Adamich debutó en competiciones automovilísticas en 1962 y apenas tres años después se consagró campeón de Fórmula 3.

En 1968 inició su recorrido en la Fórmula 1, donde compitió durante cinco temporadas consecutivas con escuderías de renombre como Ferrari, McLaren, March, Surtees y Brabham.

Aunque no logró victorias en Grandes Premios, su presencia fue constante en una era de consolidación para la F1 en Europa. Participó en 30 carreras oficiales y se ganó el respeto por su técnica y temple al volante.

Su carrera deportiva se vio truncada en 1973, durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. En una colisión múltiple que involucró a más de diez monoplazas, De Adamich quedó atrapado en su Brabham durante una hora. Sufrió fracturas en ambas piernas y cortes musculares severos, lesiones que lo obligaron a retirarse de la Fórmula 1.

Sin embargo, lejos de alejarse del mundo motor, De Adamich se reinventó como comentarista televisivo de la RAI. También participó en competencias de turismos y resistencia, como las 24 Horas de Le Mans.



