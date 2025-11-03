El piloto Charles Leclerc hace estallar las redes al anunciar compromiso con joven de raíces mexicanas

Las redes sociales estallaron en las últimas horas gracias al anuncio de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari en la Fórmula 1 hizo público su compromiso con quien es su pareja desde 2023, Alexandra Saint-Mleux.

El pasado domingo, a través de su cuenta en Instagram, el monegasco compartió un post con una serie de imágenes que rápidamente se viralizaron entre aficionados de la Fórmula 1 y seguidores del piloto.

Leclerc es uno de los pilotos de la Fórmula 1 más virales en redes sociales. El anuncio de su compromiso generó repercusión mediática. Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido fue el origen mexicano de su pareja.

Con tan solo 28 años, Leclerc decidió hincar rodilla y jurar amor eterno a Alexandra, de 23 años, nacida en París y criada en Montecarlo. Aunque es de origen europeo, la joven tiene raíces mexicanas por parte de su madre, quien es oriunda de Cancún.

Las raíces mexicanas y los cinco años de diferencia entre ambos formaron parte de la conversación. Aunque el detalle más comentado de la propuesta fue la participación de Leo, el pequeño perro salchicha que ambos comparten.

La mascota portaba una placa con la frase: “Papá quiere casarse contigo”. En el mensaje que acompañó las fotografías, Leclerc escribió: “Señor y señora Leclerc”.

La publicación obtuvo más de seis millones de likes y la interacción de figuras como Thibaut Courtois, portero del Real Madrid; la escudería Ferrari; Lewis Hamilton y Carlos Sainz.

El romance entre Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux aparecieron en el panorama en 2023, cuando coincidieron durante la Semana de la Moda de París, según reveló Glamour México. En ese momento, el piloto monegasco acababa de finalizar su relación de tres años con Charlotte Siné.

Los rumores sobre su vínculo sentimental cobraron fuerza durante el Gran Premio de Mónaco de ese mismo año, cuando Alexandra fue vista en el entorno cercano de Leclerc. Sin embargo, la confirmación pública llegó meses más tarde, cuando aparecieron juntos en otro desfile en París, ya como pareja estable.

Alexandra, estudiante de Historia del Arte en París y creadora de contenido digital, ha ganado popularidad en redes sociales por sus videos sobre arte y cultura. Actualmente, supera los dos millones de seguidores en TikTok y ronda el millón y medio en Instagram.



