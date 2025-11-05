Victoria demócrata en Georgia, considerada indicador de las elecciones de mitad de período

El Partido Demócrata le arrebató dos escaños a los republicanos en la Comisión de Servicios Públicos de Georgia, en lo que se considera como un indicador clave para las elecciones de mitad de mandato de 2026, de acuerdo con lo que informó Decision Desk HQ.

Los candidatos demócratas Alicia Johnson y Peter Hubbard, que se postularon para el comisionado de Servicios Públicos de Georgia en los distritos 2 y 3, respectivamente, derrotaron a los titulares republicanos Tim Echols y Fitz Johnson.

El Atlanta Journal-Constitution informó que las elecciones del martes marcan la primera vez desde el 2000 que un demócrata gana una contienda por la Comisión de Servicios Públicos.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, celebró las victorias de su partido en un comunicado que decía lo siguiente: “Johnson y Hubbard ganaron esta noche la contienda por el puesto de Comisionado de Servicios Públicos de Georgia al centrarse en el tema que más importa a los georgianos: la reducción de costos“.

“Esta victoria es una respuesta directa a la agenda de aumento de costos de Trump que está afectando los bolsillos de los ciudadanos de Georgia y de todo el país”, añadió.

Peter Hubbard habla sobre su candidatura a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia para las elecciones de 2025. Crédito: Jeff Amy | AP

Los republicanos mantuvieron cinco escaños de comisionados antes del martes y mantendrán una mayoría de 3-2 en la comisión luego de las victorias demócratas, informó The Hill.

No obstante, los resultados podrían ser una advertencia para los conservadores de cara a las elecciones del año próximo, ante los indicios de un alto entusiasmo electoral entre los demócratas.

Los republicanos lograron evitar un desafío a inicios de este 2025 en una elección especial para un escaño en el Senado de Georgia, luego de que la demócrata Debra Shigley obligara a los republicanos a una segunda vuelta en las elecciones generales para el Distrito 21. Jason Dickerson, republicano, finalmente gano ese escaño en la segunda vuelta.

Los demócratas también tuvieron una buena noche el martes en otros estados, incluyendo Virginia, donde el partido ganó las elecciones a gobernador y vicegobernador.

