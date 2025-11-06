Bis la Médium analiza a Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universo Tailandia 

Bis la Médium analizó en el programa Despierta América a Nawat Itsaragrisil, quien ha protagonizado una fuerte polémica luego de insultar a Fátima Bosch, quien representa a México en el Miss Universo.

Luego de que el empresario tailandés se disculpara con la candidata y recibiera sanciones por parte de la organización del certamen de belleza, en el show matutino de Univision, la médium analizó a esta persona a través de una lectura de cartas.

“Qué importante lo que dicen las cartas y no lo que digo yo. Es una persona extremadamente mentirosa y ni siquiera el perdón lo pide de la forma correcta, mira hacia la izquierda. Ahí estamos diciendo que no está pidiendo perdón”, dijo.

La cubana también habló de posibles consecuencias para el director del Miss Universo en Tailandia: “Cree que va a poder acabar con muchas personas que él cree que tienen responsabilidades. Sin embargo, para nada, aquí hablan las cartas que el problema lo va a tener él. Nadie le va a creer a él”.

Poco después de lo ocurrido con Fátima Bosch, Nawat fue sancionado por la organización Miss Universo, según anunció Raúl Rocha, propietario del certamen.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universo y que esta sea muy limitada o nula (…) No permitiremos que ni una sola persona haga daño ni que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron de todo el mundo para estar ahí”, dijo en un video que compartió en redes sociales.

Reafirmó también que el Miss Universo es una “plataforma global de liderazgo femenino y bienestar” y que “el respeto y la dignidad de la mujer no son negociables”.

Esta controversia ha hecho que muchas exreinas, artistas y otras figuras del entretenimiento se solidaricen con Fátima Bosch y expresen su rechazo hacia Nawat por el comportamiento que tuvo.

Sigue leyendo:

· Andrea Meza dice qué buscará como jurado del Miss Universo 2025

· Andrea Meza cuenta cómo le fue en su primera semana en La Mesa Caliente

· Andrea Meza revela la dura batalla que vivió contra el odio tras el Miss Universo