Cristiano Ronaldo aseguró que es más fácil marcar goles en España que en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo afirmó que la competencia en Arabia Saudí es superior a la de Portugal y Francia, al tiempo que señaló que marcar goles en España resulta menos exigente que en el fútbol saudí. Las declaraciones surgieron en la segunda parte de su entrevista con el presentador británico Piers Morgan, publicada este jueves en YouTube.

Durante la conversación, el portugués repasó experiencias personales de su etapa juvenil en Sporting de Portugal y habló sobre la importancia que le da a su entorno cercano, especialmente a la lealtad de quienes lo acompañan.

“Nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí, no saben lo que es correr con 40 grados”, apuntó.

“La liga saudí es mucho mejor que la liga portuguesa, por supuesto, que la liga francesa, donde todo es PSG”, continuó el jugador.

A sus 40 años, aseguró que continúa enfocado en pulir su capacidad anotadora. Explicó que la constancia es su principal método de entrenamiento y que solo realiza sesiones de gimnasio algunas veces por semana.

El atacante señaló también a figuras como LeBron James, Luka Modrić y Novak Djokovic como referentes deportivos que admira por su profesionalismo.

Sigue leyendo:

–Pochettino: “Messi impulsó que los niños de EE.UU. elijan el fútbol sobre otros deportes”

–FIFA se inspira en el Nobel y lanza su propio Premio de la Paz

–Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026: “No es un sueño ganarlo”