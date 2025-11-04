Juan Manuel Márquez critica la estrategia del “Canelo Team” tras la derrota ante Crawford

Han pasado casi dos meses desde que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez perdió su título indiscutido de los pesos súper medianos ante el estadounidense Terence Crawford, y las opiniones sobre aquella pelea aún siguen generando debate por el rendimiento mostrado por parte de ambos pugilistas.

Uno de los más críticos sobre este combate ha sido Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, quien considera que el equipo del mexicano no estuvo a la altura táctica de un enfrentamiento de tal magnitud y eso fue lo que causó su derrota.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para el canal BLCK MNKY TV, el excampeón mundial analizó la actuación del “Canelo Team” y apuntó directamente a la falta de reacción en la esquina.

“Aquí creo que un factor importante también fue la esquina de Canelo, no poner estrategia, no cambiar el estilo. Porque cuando tienes un peleador que te boxea, cuando tienes un peleador que hace pasos laterales, que te contragolpea, que maneja bien la distancia como lo hizo Crawford, debes de tener una respuesta, debes tener una estrategia en la cual la esquina juega su papel muy importante y no lo vimos en la esquina con Eddy Reynoso, un cambio un giro”, expresó.

La noche del 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Canelo perdió por decisión unánime y con ello su corona indiscutida del peso supermedio. Para Márquez, más allá del dominio técnico de Crawford, lo que falló fue la falta de variantes. El “Dinamita” considera que el mexicano se obsesionó con buscar un golpe de poder en lugar de combinar como suele hacerlo.

“Yo creo que estaban concentrados más en golpes de poder que en vez de combinar. Creo que en esta pelea al Canelo le hizo falta lanzar más combinaciones, como lo hemos visto en otras peleas en la zona corta, algo que le favorecía a Canelo por el poder lanzar más de cuatro o cinco golpes, no nada más intentar conectar uno de poder, porque al no poder hacer ese tipo de boxeo o si no llega ese golpe de poder a la humanidad de Crawford. Creo que también aquí la estrategia de la esquina fue muy escasa a lo que se necesitaba en la pelea”, resaltó.

El análisis del rival

El expugilista mexicano también criticó la preparación previa y la falta de adaptabilidad del equipo de Canelo, señalando que errores similares ya se habían visto en otros combates recientes, como el que disputó frente al estadounidense William Scull.

“Cuándo tú tienes un rival que te ofrece un tipo de estrategia, porque ellos llevan una estrategia, creo que tú tienes que tener otras sobre la marcha y si te sale a correr, me refiero a Scull, un peleador que se dedicó a moverse en el ring, tú debes tener otra estrategia”, explicó.

“Si te sales a mover cierra de las salidas, tira combinaciones, no sólo un golpe de poder, porque si ese golpe de poder no llega, se acabó tu estrategia. Lanza golpes, lanza combinaciones y cierra las salidas, tira cuatro o cinco golpes cada vez que lo cierres”, aconsejó el excampeón.

Sigue leyendo:

–Ryan García podría enfrentar a Mario Barrios por el título mundial

–Pablo Barrera coloca a Chicharito Hernández junto a grandes ídolos del fútbol

–Devin Haney considera que Terence Crawford debería pensar en el retiro

