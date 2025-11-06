Eva Longoria, J Balvin y otras figuras son homenajeadas en la Gala de Maestro Cares

La Fundación Maestro Cares, que cofundó Marc Anthony y Henry Cárdenas, celebró su 12ª Gala Anual Changing Lives, Building Dream este 6 de noviembre en Cipriani Wall Street, en Nueva York. Al evento acudieron varias figuras latinas como Eva Longoria y J Balvin.

El objetivo de esta ceremonia fue recaudar fondos que ayuden a seguir transformando la vida de niños y comunidades en América Latina y Estados Unidos.

Esta gala, en la que se unen líderes, filántropos y figuras del entretenimiento, rinde homenaje a personalidades cuyo impacto abarca la cultura, el servicio comunitario, la filantropía empresarial y la responsabilidad social corporativa.

Foto: Nadia Ferrer, Marc Anthony, Jeffrey Soffer and Colleen Soffer. Crédito: Cortesía

En esta edición homenajearon a la actriz, productora, directora, filántropa y activista Eva Longoria, a quien distinguieron con el Premio Maestro Cares Community Hero por su labor en favor de las comunidades latinas y la dedicación de la Eva Longoria Foundation (ELF).

Esta organización impulsa la educación y el emprendimiento de mujeres y jóvenes latinos.

Por su parte, J Balvin recibió el Premio Pionero del Empoderamiento Cultural. El reguetonero fue reconocido por “su inquebrantable compromiso con la promoción de la cultura latina y su liderazgo en la concientización sobre la salud mental”.

En esta gala, Marc Anthony actuó junto a su banda y Adrienne Bailon-Houghton fungió como maestra de ceremonias.

Algunos invitados especiales en esta oportunidad fueron el reconocido conferencista motivacional y autor Daniel Habif y el comediante Radel Ortiz.

El salsero expresó su agradecimiento a los asistentes y destacó el trabajo de quienes recibieron un reconocimiento en esta ocasión.

“Para Henry y para mí, esta noche no se trata solo de una gala; es un recordatorio poderoso de lo que podemos lograr cuando el talento y la generosidad se unen. Nos emociona aplaudir a Eva Longoria, J Balvin, Pedro Carvajal y Jeffrey Soffer por ser seres humanos ejemplares, y por el camino que han trazado. Gracias a su liderazgo, y al compromiso de cada persona en esta sala, estamos fomentando oportunidades y apoyo para niñas y niños necesitados. Lo que celebramos hoy no es un premio, es un impulso colectivo que transforma destinos”, afirmó.

Este dinero estará destino a los programas de Maestro Cares Foundation en América Latina y Estados Unidos, enfocados en vivienda, educación y salud para niñas, niños y comunidades vulnerables.

