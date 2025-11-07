El gigante de 7’9’’ Olivier Rioux debuta en Florida y rompe récord de estatura en la NCAA

El O’Connell Center vivió una noche especial cuando los fanáticos comenzaron a corear con insistencia para ver en acción a Olivier Rioux, el pívot de 7 pies y 9 pulgadas (2,36 metros) de los Florida Gators.

Con su debut en la victoria 104-64, Rioux (estudiante de primer año nacido en Canadá y reconocido como el adolescente más alto del mundo) se convirtió oficialmente en la persona más alta que ha jugado baloncesto universitario

“Se sintió genial”, declaró Rioux tras el final del partido a NBC. “El apoyo de todos fue increíble, incluso en el banquillo e incluso de los aficionados. Creo que todos me apoyaron. Estoy muy agradecido”.

Rioux supera por dos pulgadas a los históricos Gheorghe Muresan y Manute Bol, y por tres a gigantes como Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley. El jugador ya figuraba en el libro de récords Guinness cuando firmó con Florida en 2024.

La entrada de Rioux provocó la ovación más ruidosa de la noche, solo superada por la ceremonia en la que Florida reveló su estandarte de campeón en la previa del compromiso. Al ver que Golden le indicaba acercarse a la mesa de anotación, la afición estalló mientras el jugador se quitaba la camiseta de manga larga para registrarse.

