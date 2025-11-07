El Tata Martino firma con el Atlanta United para ser el dolor de cabeza de Messi

El reconocido director técnico argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino, fue anunciado como nuevo director técnico del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) con el objetivo de hacer que el equipo recupere su antigua gloria y se corone nuevamente como campeón del torneo estadounidense ante el crecimiento que ha venido registrando la liga en los últimos años.

El anuncio lo realizó el Atlanta United a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), donde compartieron un video de Martino enviando un mensaje de confianza y enfoque para lo que será esta nueva etapa en su carrera profesional al mando de los banquillos.

Tata Martino 🇦🇷



A new chapter ready to unfold 📖 pic.twitter.com/7L7707NL62 — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

Recordemos que el entrenador tuvo como su última experiencia laboral la de dirigir al Inter Miami de Lionel Messi y compañía, equipo en el que no logró alcanzar los objetivos esperados y ahora espera poder convertirse en el dolor de cabeza de la organización dirigida por David Beckham para frustrar sus aspiraciones de quedar campeones.

“El Atlanta United ha contratado a Gerardo “Tata” Martino como nuevo entrenador del club. Llevó a los 5-Stripes a una temporada de expansión histórica y a una Copa MLS en 2018. Es un nuevo día, y el hombre que nos enseñó el camino está listo para tomar las riendas nuevamente”, inició el club en su comunicado de presentación.

Por su parte, el Tata Martino se mostró agradecido por esta oportunidad que lo vincula al club hasta diciembre de 2027 y con lo que espera poder darle un drástico giro a una organización que finalizó penúltima en la Conferencia Este de la MLS, por lo que considera que lo más importante es traer buenos refuerzos para mejorar el nivel de todo el equipo.

Gerardo “Tata” Martino, exentrenador del Inter Miami. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Quiero agradecer la oportunidad de regresar al club y a una ciudad donde guardamos recuerdos maravillosos y mantenemos grandes relaciones. Este es un proyecto diferente a mi primera etapa en el club; sin embargo, con una excelente gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados cada vez que visiten el Mercedes-Benz Stadium”, dijo el técnico.

Esta será la segunda etapa del Tata Martino con el Atlanta United, equipo al que dirigió en el año 2018 y con el que conquistó el título de la MLS Cup; además de esto fue condecorado como mejor entrenador de la temporada con una plantilla que tenía a figuras como Josef Martínez (como principal estrella), Brad Guzan, Leandro González Pires, Eric Remedi, Julian Gressel, Esequiel Barco, Héctor Villalba y Miguel Almirón.

