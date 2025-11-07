Francisca entrará al reality show La Casa de Alofoke

Francisca, presentadora del programa Despierta América, entrará al reality show La Casa de Alofoke, que se ha convertido en todo un suceso en las últimas semanas en la industria del entretenimiento.

Santiago Matías, creador de este proyecto, le extendió la invitación a la dominicana, quien reaccionó al anuncio en el show matutino de Univision.

“Señores, quiero hacer una invitación a un talento que enorgullece a la República Dominicana, Francisca Lachapel, para que nos visite aquí en La Casa de Alofoke. Ella está apoyando de una manera desinteresada este proyecto”, dijo.

La Casa de Alofoke recibirá a Francisca, del programa Despierta América

Alofoke además comentó: “Francisca, dale para acá para que conozcas a La Casa de Alofoke, a los participantes, para que te unas a nosotros. Acá te esperamos con buen mangú”.

En el programa Despierta América mostraron el video en el que Santiago Matías hacía la propuesta y Alan Tacher le preguntó a la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 si se sumaría a esta experiencia.

Ante esto, Francisca dijo: “Santiago, pues claro que sí. Gracias de verdad por abrir las puertas de La Casa de Alofoke. Ahora mismo agarro un avión. El lunes, señores, no se pierdan Despierta América porque van a ver todos los detalles de mi visita a La Casa de Alofoke, que es el fenómeno del momento”.

Este reality show, transmitido en YouTube y grabado en la República Dominicana, se ha convertido en uno de los realities shows más relevantes de los últimos meses, debido a que ha participado una gran cantidad de figuras, quienes han protagonizado momentos virales, no solo por discusiones, sino también por algunas situaciones cómicas que han divertido a la audiencia.

Sigue leyendo:

· Francisca muestra cómo fue el cumpleaños número 4 de Gennaro

· Francisca reaparece tras ausentarse de ‘Despierta América’ en la recta final de su embarazo

· Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza