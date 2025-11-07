Lili Estefan tuvo gesto en Tailandia con Stephany Abasali, Miss Venezuela

La conductora de televisión Lili Estefan no solo ha sido un gran apoyo para su hija Lina Luaces en el Miss Universo, ya que se le vio ayudar a otra candidata del concurso de belleza.

Se trató de Stephany Abasali, representante de Venezuela, quien salía del hotel en el que hacen la concentración del certamen. En ese momento, la conductora del programa El Gordo y la Flaca vio que la modelo tenía un inconveniente con su vestido y con mucha amabilidad la ayudó.

Las candidatas el día de hoy (05/11/2025) les tocó ir a los ensayos para la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025, todas salieron del hotel con sus maletas y aquí vemos a Venezuela antes de subir al autobús. ¿Quién le ajusta el vestido a Venezuela? Gracias. @saritah_88 pic.twitter.com/74RMtcnAIV — Luisandrita (@luisandrita) November 5, 2025

Con esto, la presentadora de televisión demostró que no solo acudió a Tailandia para ayudar a su hija, sino también para colaborar con algunas participantes, como es el caso de la venezolana.

Lili Estefan ha compartido en sus redes sociales contenido de la participación de su hija en el concurso de belleza, demostrando el orgullo que tiene porque esté viviendo esta experiencia.

Hace poco, la conductora del show de entretenimiento defendió a su hija debido a que la criticaron porque aseguran que no defendió a Fátima Bosch, Miss México, en la concentración del Miss Universo.

“¡Amamos a Fátima! Yo estaba ahí cuando ella salió a hablar con la prensa y los missólogos, y por favor escucha mi voz cuando ella terminó de hablar. Le grité, ‘¡Bravo Fátima, bravo, bravo, bravo!”, escribió la cubana en su cuenta en Instagram.

En la publicación también añadió: “La amamos. ¡Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen! Hello, aquí hay mucho amor, infórmense antes de inventar”.

Con esto, aseguró que Lina sí respaldó a su compañera, quien fue insultada por Nawat Itsaragrisil, director del Miss Universe Tailandia.

