Mbappé responde a rapero francés tras críticas por la gestión del Caen

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y copropietario del Stade Malherbe Caen junto a su familia, respondió públicamente al rapero francés Orelsan, luego de que este lo mencionara de forma crítica en una canción relacionada con la crisis deportiva del club normando.

El artista, originario de Normandía, lanzó su nuevo álbum La fuite en avant, en el que incluyó un verso dirigido al jugador: “Vas a hundir tu ciudad como han hecho los Mbappé”. El mensaje aludía al descenso del Caen a la Tercera División francesa y a la mala situación institucional que atraviesa la entidad.

Mbappé reaccionó a través de X, donde acumula 15 millones de seguidores, y respondió directamente al cantante: “Eres bienvenido para ‘salvar’ la ciudad que tanto amas. Este tipo nos había pedido entrar (en el capital del Caen) con un 1 % sin pagar porque no tenía un euro. Lo que le interesaba era tener la buena imagen del típico chaval criado en Normandía”.

T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san



Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025

El futbolista adquirió el 80% del Caen en 2024 mediante su fondo de inversión Coalition Capital, en una operación cercana a los 15 millones de euros. Sin embargo, tras el cambio de propiedad, el club descendió desde la Ligue 2 a la Tercera División, rompiendo una permanencia de cuatro décadas entre la primera y segunda categoría del fútbol francés.

La crisis deportiva ha ido acompañada de dificultades internas: esta temporada se han registrado malos resultados y el despido de 16 empleados, profundizando la tensión alrededor del proyecto liderado por Mbappé.

