Riki Lindhome pide $2.8 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

La actriz estadounidense Riki Lindhome ha decidido poner en venta una casa en Los Ángeles, California, que compró en 2019. Espera recibir $2.8 millones de dólares.

Esta casa entra al mercado tres años después de que Lindhome, conocida por ser parte del elenco de ‘Gilmore Girls’ y ‘Wednesday’, se casara con el también actor Fred Armisen.

Tras casarse, la pareja decidió mudarse a una mansión en Los Feliz, California, que compraron por $4.3 millones de dólares. Aunque se conocieron hace muchos años, el romance comenzó cuando.

La cifra que espera recibir por su casa de soltera es solo $500,000 dólares por encima de los $2.3 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2019.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la propiedad como una “sofisticada joya de mediados de siglo” que “se alza sobre la ciudad, ofreciendo impresionantes vistas panorámicas de Los Ángeles desde cada ventana”.

La casa principal tiene una extensión de 2,311 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también se describe que la vivienda ofrece “una fluida conexión entre el interior y el exterior, detalles en madera natural, amplios ventanales que fusionan el hogar con la naturaleza, techos abovedados en el salón y la sala de estar, tragaluces que inundan los espacios de luz y muebles empotrados originales que desprenden un encanto de época”.

Al exterior hay bar, comedor, terraza, piscina y espacio suficiente para disfrutar con familiares o amigos al aire libre.

