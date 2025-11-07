‘Travieso’ Arce lanza duro golpe contra el boxeo actual: “Es puro circo”

El histórico boxeador y campeón mundial mexicano, Jorge ‘Travieso’ Arce, es considerado como una de las máximas figuras del pugilismo azteca por todo lo que consiguió a lo largo de su carrera; a pesar de esto él mismo se ha ido alejando poco a poco de los cuadriláteros para pasar más tiempo con su familia y especialmente por asegurar que el deporte ya no lo emociona como antes.

Durante su paso por la Ciudad de México, en la presentación del Séptimo Torneo Anual Amateur del Servicio de Protección Federal, el excampeón mundial fue cuestionado por diversos medios de comunicación sobre el estado actual del boxeo. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue su respuesta fue tan directa sobre la actual situación del ring.

“Yo estoy un poco desconectado la verdad, ya casi no veo box porque me he dedicado a atender a mis hijos. Realmente no me gusta tanto porque se ha vuelto puro circo todo esto, entonces yo prefiero estar alejado de todo esto”, expresó el Travieso.

Arcec, originario de Los Mochis, Sinaloa, no dudó en afirmar que formó parte de la época dorada del pugilismo mundial al considerar que ahí si se peleaba con verdadera garra y empuje; algo que considera ha cambiado en los últimos años y esto ha afectado negativamente la receptividad en la afición.

Arce quiere ser un gran ejemplo para sus hijos. Crédito: Roberto Armaneta | Imago7

“Totalmente. Pues en muchas cosas. Para empezar las bolsas de los boxeadores ahora ganan un montón de dinero. En nuestra época ganábamos menos, pero digo, cada quien. Y ahora es la mercadotecnia, las redes sociales, entonces se ha vuelto un boom y pues qué bien por el boxeo”, resaltó.

El “Travieso” recuerda con orgullo su trayectoria al haber quedado campeón mundial en cinco divisiones diferentes y al mismo tiempo se retiró con un impresionante récord de 64 victorias, 8 derrotas y 2 empates, con 49 triunfos por la vía del nocaut. Su último combate profesional tuvo lugar el 4 de octubre de 2014, cuando cayó ante Jhonny González en busca del título pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A diferencia de otros pugilistas que enfrentan dificultades económicas tras colgar los guantes, Arce logró administrar bien sus ganancias y hoy día disfruta de una vida tranquila, sin preocupaciones financieras, lejos de la fama y del bullicio mediático que, según él, domina el boxeo moderno.

Además de esto se mantiene constantemente asistiendo a diversos eventos deportivos en los países de América Latina y Europa para ser una de las voces que le den valor a las carteleras que se disputan.

