Vuelve el sabor navideño: Chick-fil-A trae de regreso su clásica combinación de menta y chocolate



La combinación de menta y chocolate es un clásico indiscutible de la temporada navideña, ¡y en Chick-fil-A lo saben muy bien! Por ello, a partir del 10 de noviembre, la cadena trae de vuelta tres de las bebidas favoritas de sus fanáticos para endulzar las fiestas: Batido de Menta y Chocolate (Peppermint Chip Milkshake), Café Helado Escarchado de Menta y Chocolate (Peppermint Chip Frosted Coffee) y Café Helado de Menta (Peppermint Iced Coffee).

Más allá de la menta: banquete y experiencias para compartir

El menú de 30 nuggets de Chick-fil-A es una opción para compartir que facilita la organización de las fiestas y aporta alegría a cada mesa. Crédito: Chick fil A | Cortesía

Pero la oferta de Chick-fil-A va más allá de las bebidas. En plena temporada, la marca se posiciona como el aliado perfecto para la planificación de tu banquete navideño, ofreciendo opciones para compartir y crear momentos especiales:

Platillos para compartir: Desde prácticas bandejas de 30 nuggets hasta la reconfortante sopa de tortilla de pollo, ideales para las reuniones familiares y fiestas.

Experiencia navideña integral: La propuesta se amplía con productos navideños exclusivos y nuevo contenido para toda la familia en la aplicación Chick-fil-A Play™, asegurando que haya algo para que todos disfruten, ya sea para regalar, reunirse o simplemente celebrar juntos.

La visión de Chick-fil-A: facilitar la temporada

Khalilah Cooper, vicepresidenta de estrategia de marca, publicidad y medios de Chick-fil-A, explica la intención detrás de este regreso y las novedades: “Este año, la marca ofrece aún más opciones para que la temporada sea más fácil y significativa. Desde platillos favoritos para compartir y delicias de temporada, hasta nuevo contenido familiar y regalos especiales. Sea cual sea la forma en que nuestros clientes elijan celebrar, esperamos ayudarlos a relajarse y disfrutar de su tiempo juntos.”

La meta es clara: crear una experiencia completa. “En Chick-fil-A, queremos ayudar a nuestros clientes a relajarse, reunirse y disfrutar de una excelente comida, ofreciéndoles aún más maneras de conectar en medio del ajetreo de las fiestas”, afirma Cooper.

El fuerte de la temporada: el detalle de las bebidas de menta

Las golosinas de Chick-fil-A con sabor a menta y chocolate regresan el lunes 10 de noviembre. Crédito: Chick fil A | Cortesía

Las golosinas de menta de Chick-fil-A son el corazón de este regreso estacional. Aquí te contamos más sobre estas delicias:

Batido de menta con trocitos de chocolate: Una delicia artesanal que combina el postre exclusivo Chick-fil-A Icedream con trocitos de corteza de menta. ¿El resultado? Un postre navideño fresco, cremoso y festivo.

Una delicia artesanal que combina el postre exclusivo con trocitos de corteza de menta. ¿El resultado? Un postre navideño fresco, cremoso y festivo. Café helado escarchado con trocitos de menta (Frosted Coffee): Una mezcla especial de café infusionado en frío y jarabe de menta, batida a mano con nuestro postre Icedream® exclusivo y deliciosos trocitos de corteza de menta.

Una mezcla especial de café infusionado en frío y jarabe de menta, batida a mano con nuestro postre Icedream® exclusivo y deliciosos trocitos de corteza de menta. Café helado de menta: Una versión de temporada del café frío, endulzado con jarabe de caña puro y el toque justo de jarabe de menta.

Regalos y contenido exclusivo

Dale al Play a la Unión: Durante toda la temporada navideña, la aplicación Chick-fil-A Play™ ofrece a las familias nuevas formas de conectarse y celebrar juntas con contenido navideño diseñado para entretener en casa o durante los viajes.

Artículos Navideños Exclusivos: Los fans también pueden celebrar con la nueva colección de productos navideños, ya disponible en la tienda en línea de Chick-fil-A. La línea incluye desde sudaderas a juego y mantas, hasta papel de regalo y las clásicas bandejas para servir.

Artículos de Restaurante: También puedes encontrar artículos exclusivos en restaurantes participantes, como sets de regalo de salsas, llaveros, adornos y peluches navideños con los nuevos personajes de la aplicación Chick-fil-A Play™, hasta agotar existencias.

