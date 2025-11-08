Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 8 de noviembre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

La velada del 8 de noviembre en Fort Worth presenta una de las peleas más esperadas del año en la división superwelter: Vergil Ortiz Jr. defendiendo su cinturón interino frente a un rival de alto calibre, Erickson Lubin, en lo que podría marcar un antes y un después en la categoría.

El evento también destaca con la presencia del invicto ligero Floyd Schofield, que se enfrenta a un experimentado como Joseph “JoJo” Díaz Jr., en una batalla de estilos que podría catapultar al ganador a la conversación mundial. La atmósfera de Texas se prepara para una noche de acción intensa y aspiraciones globales.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Fort Worth (Transmisión: DAZN)

Combates principales

Vergil Ortiz Jr. (23-0-0, 21 KO) vs. Erickson Lubin (27-2-0, 19 KO) — 12 rounds, por el título interino superwelter CMB

vs. — 12 rounds, por el título interino superwelter CMB Floyd Schofield (19-0-0, 13 KO) vs. Joseph “JoJo” Díaz Jr. (34-8-1, 15 KO) — 10 rounds, peso ligero

Combates complementarios

Darius Fulghum vs. David Stevens — 10 rounds, supermediano

vs. — 10 rounds, supermediano Joshua Edwards vs. Zeno Vooris — 6 rounds, pesado

