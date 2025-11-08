Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 8 de noviembre de 2025
Parte de las interesantes carteleras ponen en juego títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la rama masculina
La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.
Aunque para este sábado no se esperan tantos combates, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.
La velada del 8 de noviembre en Fort Worth presenta una de las peleas más esperadas del año en la división superwelter: Vergil Ortiz Jr. defendiendo su cinturón interino frente a un rival de alto calibre, Erickson Lubin, en lo que podría marcar un antes y un después en la categoría.
El evento también destaca con la presencia del invicto ligero Floyd Schofield, que se enfrenta a un experimentado como Joseph “JoJo” Díaz Jr., en una batalla de estilos que podría catapultar al ganador a la conversación mundial. La atmósfera de Texas se prepara para una noche de acción intensa y aspiraciones globales.
Boxeo: los combates que puedes ver hoy
Fort Worth (Transmisión: DAZN)
Combates principales
- Vergil Ortiz Jr. (23-0-0, 21 KO) vs. Erickson Lubin (27-2-0, 19 KO) — 12 rounds, por el título interino superwelter CMB
- Floyd Schofield (19-0-0, 13 KO) vs. Joseph “JoJo” Díaz Jr. (34-8-1, 15 KO) — 10 rounds, peso ligero
Combates complementarios
- Darius Fulghum vs. David Stevens — 10 rounds, supermediano
- Joshua Edwards vs. Zeno Vooris — 6 rounds, pesado
