Maripily Rivera usa vestido de transparencias y arrasa en evento en Puerto Rico

Maripily Rivera estuvo en el evento San Juan Moda, celebrado este fin de semana en Puerto Rico, y deslumbró con un vestido de transparencias en el que derrochó su característica sensualidad.

“Así este huracán boricua, recuperada y lista hoy con mi look de @oh_lala_boutique03 y maquillaje espectacular con este hermoso peinado de mi @makeupbylouisernest, ¿les gusta?”, escribió en la descripción de las fotos que compartió.

Los usuarios reaccionaron a su outfit con mensajes como: “Wow, espectacular, glow up, divina”, “Qué bella”, “Me encanta”, “La reducción de busto te ha favorecido grandemente. Te ves espectacular y me alegro saber que ya estás mejor. Disfruta mucho”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Qué bella te miras, espectacular”, “Hermosa, mi amor”, “Wao, te quedaron espectaculares, creo que se te ven muy bien de ese tamaño, te favorecen muchísimo”.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 acudió a este evento junto con su mánager Carlos Bermúdez, a quien le dedicó en otra publicación palabras de agradecimiento.

“El dúo de la historia de la facturación. Con mi manager, amigo, relacionista público y todo en mi vida, una persona que respeto mucho y conozco por 25 años de una leal amistad. Para mí lo mejor que ha pasado en mi vida y el ejemplo vivo de tener disciplina y seguir instrucciones de un gran equipo de trabajo de este huracán boricua”.

Luego de esto, le dijo: “Todo en la vida se puede realizar cuando crees en ti, y sabes seguir instrucciones. Más que agradecida mi Carlos de tenerte en mi vida, sabes que te amo y no pararemos de trabajar simplemente hice una pausa en mi carrera empresarial y artística para volver con más fuerzas a retomar los proyectos nuevos que me esperan por este año que está por terminar y por el nuevo que está por comenzar en dos meses. Este huracán boricua está con más fuerzas que nunca”.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera dijo en Desiguales qué fue lo más difícil al escribir su nuevo libro

· Maripily Rivera anuncia que se someterá a operación en octubre

· Maripily Rivera evita pregunta de Jomari Goyso en Despierta América