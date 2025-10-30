Revelan detalles de la operación a la que se sometió Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos 

Ninel Conde es otra de las famosas que se hizo la queratopigmentación, un procedimiento que permite al paciente cambiar el color de sus ojos. Este tratamiento, según indicaron en el programa Sale el Sol, de Imagen Entretenimiento, se operó en el centro oftalmológico Kerato Clinic, en su sede en Nueva York.

Este nuevo cambio en la imagen del ‘Bombón Asesino’ ha traído muchos comentarios, algunos preocupados por algún riesgo que pueda traer esta transformación.

Durante la emisión de Sale el Sol, se recordó que este tipo de operaciones no están exentas de peligro, mencionando el caso de Jorge Kawachi, quien casi pierde la vista por un cambio de color de ojos.

Además, se discutió el aspecto económico, indicando que el procedimiento le costó a Ninel Conde alrededor de 12,000 dólares, sugiriendo que pudo haber recibido un descuento por publicidad.

Aunque la actriz mexicana se ha mostrado feliz por los retoquitos que se ha hecho, muchos consideran que ha perdido su esencia y que su imagen es algo completamente diferente a como la conocían.

Los panelistas del programa también abordaron la naturaleza de los cambios constantes, cuestionando si la búsqueda de una “constante transformación” no es más bien un tema emocional y de falta de aceptación.

En comentarios recientes, a la actriz mexicana le han dicho: “Extraño a la Ninel Conde de Rebelde, Alma Rey, pareces otra persona”, “De que se ve hermosa, se ve hermosa, pero ya no es Ninel Conde, ya es otra persona”, “¿Qué le pasó?”, “No, ya no eres Ninel, mejor cámbiate el nombre”.

Estos cambios de la mexicana se los hizo luego de participar en La Casa de los Famosos México 3, en donde tuvo una controversial eliminación por parte del público del reality show.

Sigue leyendo: