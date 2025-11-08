Receta de torta esponjosa de naranja con pocos ingredientes: sin aceite, azúcar ni gluten

Los postres saludables son una propuesta inteligente que responde a las necesidades de los consumidores que buscan reducir la ingesta de azúcares, harinas refinadas y las llamadas grasas poco saludables, todo sin sacrificar el sabor y la textura, como lo demuestra esta esponjosa receta de naranja.

Esta receta tiene como ingrediente estrella la naranja, que le aporta aroma, fibra y humedad a la torta. La harina de arroz sustituye a la tradicional harina de trigo, aportando el volumen y la suavidad deseados. Mientras tanto, la leche en polvo contribuye a aumentar el perfil proteico, y por su contenido lácteo residual, aporta brillo a la torta tras el horneado.

Otro elemento clave en la receta es el uso de la licuadora, que facilita la preparación al integrar los ingredientes en una mezcla homogénea, garantizando una miga esponjosa.

Receta de torta esponjosa de naranja saludable

El resultado de la receta es una torta de naranja esponjosa, muy saludable y libre de gluten. Crédito: Nemer-T | Shutterstock

La torta de naranja sin azúcares ni harinas refinadas es una muestra de que se puede satisfacer un antojo dulce con una estrategia culinaria saludable, combinando ingredientes básicos con una buena técnica para lograr un resultado óptimo.

Ingredientes:

1 naranja grande

3 huevos

30 gramos de leche en polvo descremada

16 gramos de polvo para hornear (levadura química)

Ralladura de una naranja

Esencia de vainilla

Endulzante a gusto

170 gramos de harina de arroz

Modo de Preparación:

Lave y desinfecte la naranja. Séquela, retire la ralladura y resérvela. Corte la naranja en trozos con cáscara (¡sí, con cáscara!) y retire las semillas. Agregue a la licuadora los trozos de naranja, los 3 huevos, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante a gusto. Licúe bien a máxima potencia hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Es crucial que la cáscara de naranja esté completamente desintegrada. Una vez lista la mezcla, añada la harina de arroz, el polvo para hornear y la ralladura de naranja. Continúe licuando solo hasta que los ingredientes secos se integren. Este paso es clave: se debe mezclar lo justo, sin excederse. Incorpore la mezcla a un molde previamente engrasado. Lleve al horno precalentado por unos 35 minutos. La torta estará lista cuando al introducir un palillo o cuchillo en el centro, este salga seco. Retire, deje reposar y luego desmolde. Sirva y disfrute de este antojo saludable.

