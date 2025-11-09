Alicia Machado revela qué es lo que no le gusta de su hija Dinorah

Alicia Machado, actriz venezolana, contó algunos rasgos de la personalidad de su hija Dinorah Valentina Hernández, de 17 años de edad, quien se ha convertido en la persona más importante de su vida.

En una entrevista con Viviana Gibelli, la Miss Universo 1996 dijo que la joven tiene algunas características que le encantan, como su determinación y fuerza para enfrentar las dificultades de la vida.

Sin embargo, también hay algunas cosas que no le gustan mucho y reveló en esta conversación: “Dinorah, ella tiene esa fuerza con esa libertad que yo tengo. Eso es lo que no me gusta de ella mucho, que es como yo, es muy libre. No hay manera, es como ella dice, como ella quiere las cosas, que también es bueno porque eso te hace tener mucha decisión”.

Alicia Machado cuenta detalles de la relación que tiene con su hija

La conductora de televisión le preguntó a Alicia Machado si siente que estuvo el tiempo suficiente en la crianza de su hija y ella contestó que sí, pese a todos los compromisos laborales que tuvo en esos años.

“Yo dije que no iba a sacrificar mi tiempo con ella, que mejor estaba conmigo. La respuesta no es si yo he estado con ella, porque ella ha estado conmigo. Yo a mi hija me la he llevado a todas partes, mi chama ha tenido tutores, tuvo una vida cuando estaba chiquita muy divertida”, comentó.

Esta oportunidad también sirvió para que la ex reina de belleza hablara de la importancia que Dinorah tiene en su vida: “Ella es mi complemento, ella vino a esta vida a darme una serenidad y una calma, ella me calma a mí. Su sola mirada desde bebé era como esa cosa serena que yo no tenía, como ella ha sido así desde chiquita, yo le tengo mucho respeto y me ha hecho sentir a mí que la tengo que respetar”.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado cuestiona por qué solo ella habla de su romance con Ricardo Arjona

· Alicia Machado dice el temor más grande que ha tenido como mujer

· Alicia Machado habla de su retiro de los realities