Ángela Aguilar se sincera al ser galardonada en La Musa Awards 2025: “Cada error pesa el triple”

La cantante mexicana Ángela Aguilar recibió un galardón en La Musa Awards 2025, evento realizado en Miami que rinde homenaje a figuras latinoamericanas influyentes en la música.

Ángela Aguilar recibió La Musa Elena Award, una distinción otorgada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos, gracias a su contribución en la música regional mexicana.

Al recibir el reconocimiento, Ángela Aguilar subió al escenario y ofreció un discurso en el que se sinceró sobre la presión que ha cargado desde hace un tiempo. La artista confesó que siente miedo al estar en una sala rodeada de personas.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida en un cuarto lleno de gente me da mucho miedo”, dijo.

La hija de Pepe Aguilar y esposa de Christian Nodal expresó lo mucho que significa este premio y habló sobre la manera en que escribir canciones la ha salvado.

“Este premio significa mucho para mí, escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido. Cuando escribo siento que me salva. Escribir me ha salvado más de una vez y por eso agradezco tanto este reconocimiento”

La artista se refirió al peso que cargan las mujeres en la industria musical y se refirió a que debería convertirse en costumbre apoyarse las unas a las otras.

“Como mujeres en la industria sabemos que cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple. Apoyarnos no debería ser una excepción sino una costumbre. Gracias a todos los que me han apoyado en este tiempo tan difícil. Esto no solo es por nosotras, es por las que llegaron antes como Elena Casals y por las que llegarán después”, dijo.

Ángela Aguilar ha sido blanco de polémica desde hace más de un año cuando comenzó su relación con el cantante Christian Nodal, con quien se casó a finales de julio de 2024. La artista fue señalada de supuestamente ser la tercera en discordia en la relación que Nodal tuvo con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija. Aunque Nodal ha negado haber engañado a Cazzu con Ángela, la artista mexicana no ha dejado de ser blanco de críticas y señalamientos.

En una entrevista reciente con Pati Chapoy, Ángela Aguilar habló sobre cómo se ha sentido ante los ataques constantes e incluso dijo que dejó de ir a ciertos lugares porque la gente es muy “cruel”.

“Es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso, yo estaba muy tranquila, y ahorita sí me da miedo, porque la gente es muy cruel y hacen cosas feas. (La gente) es agresiva y ni me conocen y sí a veces es difícil, pero yo repito que sigo siendo muy bendecida que estoy venciendo mis miedos, que estoy siguiendo mis sueños”, dijo la artista en la entrevista.

