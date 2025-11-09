Jennifer Lawrence piensa que Kourtney Kardashian es “insoportable”

La actriz Jennifer Lawrence se sinceró sobre lo que piensa sobre la mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney Kardashian.

La artista participó en la popular serie de entrevistas con detector de mentiras de Vanity Fair junto con su coprotagonista de ‘Die My Love’ Robert Pattinson y se declaró fan de las hermanas Kardashian. En la dinámica, Pattinson le preguntó a Lawrence sobre Khloe Kardashian.

“¿Esta mujer es tu Kardashian favorita?”, preguntó Pattinson mientras sostenía una foto de la dueña de Good American.

La actriz respondió afirmativamente e inmediatamente dijo que Kourtney le parecía “molesta”.“Kourtney [Kardashian] está más insoportable que nunca. Me saca de quicio”, dijo la ganadora del Oscar.

Pattinson reaccionó sorprendido y preguntó el motivo detrás de esta afirmación. “Porque todo tiene que ser un anuncio. Es como decir: ‘Ya no voy a usar conjuntos’. Simplemente usa lo que quieras, no hagas un anuncio al respecto. O como: ‘No tengo televisor en mi habitación’. Simplemente no veas televisión. Deja de anunciarlo. Solo, shh”, expresó la actriz.

A pesar de esta declaración, Jennifer Lawrence no tiene ningún tipo de conflicto con el clan Kardashian, sino todo lo contrario. La actriz ha sido una fan empedernida del popular reality show de la familia ‘Keeping Up with the Kardashians’. Incluso hizo un cameo en un episodio en 2019.

Debido a su admiración por el reality show, Lawrence desarrolló una amistad con la matriarca de la familia Kris Jenner.

En una entrevista con Steve Harvey en 2017, Kris Jenner dijo que la amistad con Lawrence se volvió tan cercana que una vez la actriz terminó en su armario desnuda probándose su ropa luego de beber muchos martinis.

“Empezamos a tomar unos cócteles y nos lo estábamos pasando genial. Y ya sabes, como hacen las chicas cuando se juntan, terminamos en mi armario mirando ropa y cosas, y ella empezó a probarse algunas cosas”.

Jennifer Lopez ha recibido comentarios positivos por su intensa actuación en ‘Die my love’, película basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz. La autora explora las dificultades posparto que enfrentan muchas mujeres y ahonda en los grandes tabúes que giran en torno a la maternidad.

