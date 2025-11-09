Lando Norris gana en Brasil y amplía su ventaja en el Mundial de F1

Lando Norris dio un golpe de autoridad en la lucha por el título al quedarse con el Gran Premio de São Paulo, la 21ª cita del Mundial de Fórmula 1, disputado en Interlagos. El piloto de McLaren, que dominó de principio a fin, amplió su ventaja en la clasificación general frente a su compañero Oscar Piastri, quien finalizó en la quinta posición.

La victoria en Brasil significó el undécimo triunfo de Norris en la categoría (el séptimo de la temporada) en una jornada donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sorprendió al cruzar segundo.

Max Verstappen (Red Bull), pese a arrancar desde el pit lane y sufrir un pinchazo, volvió a demostrar su consistencia al remontar hasta el tercer puesto. El neerlandés se mantiene tercero en el campeonato.

El resultado deja a Norris con 390 puntos en lo más alto de la tabla, ahora con 24 unidades de ventaja sobre Piastri y 49 sobre Verstappen, cuando restan tres Grandes Premios y un sprint para definir el campeonato.

George Russell (Mercedes) firmó el cuarto lugar, seguido de Piastri, mientras que Oli Bearman (Haas) y Liam Lawson (RB) se ubicaron detrás del australiano. El francés Isack Hadjar completó un sólido fin de semana para RB al cruzar octavo, por delante de Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y Pierre Gasly (Alpine), quienes completaron la zona de puntos.

Los españoles tuvieron una jornada gris: Carlos Sainz (Williams) cerró en la 13ª posición y Fernando Alonso (Aston Martin) terminó 14º. El argentino Franco Colapinto (Alpine) cruzó la meta en el puesto 15.

La próxima carrera será el Gran Premio de Las Vegas, programado para el 23 de noviembre en el circuito urbano de Nevada, la antepenúltima fecha de la temporada.

