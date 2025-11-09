Lina Luaces recibe halagos por su reciente atuendo para el Miss Universo 2025

Lina Luaces, quien lleva la banda de Miss Cuba en esta edición del Miss Universo, lució en uno de los eventos del concurso un impactante vestido de la diseñadora Giannina Azar.

En su cuenta en Instagram, la modelo estadounidense ha compartido videos de su salida con este atuendo de color rojo y una gran cantidad de detalles de pedrería que le dieron una apariencia imponente.

Muchos usuarios se mostraron satisfechos con este atuendo de la cubana, pues consideran fue uno de los mejores looks que ha mostrado hasta ahora en la concentración.

“Estoy muy orgulloso de tener una reina digna que me represente como cubano, con clase, elegancia y el porte para lucir esos looks espectaculares cada día. Cada vez te admiro más; te veo más segura, más fuerte y lista para conquistar el mundo. Tienes todo para ganar, y tengo mucha fe en que esa corona será tuya. 🇨🇺👑✨te mando un gran abrazo desde Miami”, le dijo un seguidor.

Otro de los comentarios que le escribieron fueron: “Es muy bonita. Sin embargo, me sorprende que viniendo de la familia que viene, expuesta al ojo público siempre y además con la preparación que ha tenido para el concurso, sigan proyectándose tan tensa y tan posada, no siempre, pero en muchas ocasiones”, “Se nota tu preparación, mereces la corona”.

Lina Luaces se ha convertido en una de las participantes más mediáticas de esta edición, no solo porque es una de las más altas, lo que la hace llamativa entre el grupo de misses, sino también por toda la popularidad de su madre Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca.

La presentadora cubana ha estado en los primeros días de la concentración del Miss Universo para apoyar a su hija en las actividades previas a la noche final.

