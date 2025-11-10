Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en junio del año que viene

Hace casi tres meses, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se habían comprometido. Desde ese momento han surgido muchos rumores sobre dónde y cómo será la boda, la cual probablemente es una de las más esperadas en años.

Según ‘New York Post’, la estrella pop y el jugador de fútbol americano han programado su boda para el 13 de junio del año que viene. No es de extrañar que la cantante escoja un día 13 para casarse, pues el número se ha convertido en un símbolo personal y en varias ocasiones ha dicho que es su número de la suerte.

En 2009, en una entrevista que dio a MTV News, dijo: “Nací el día 13. Cumplí 13 años un viernes 13. Mi primer álbum fue disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que he ganado un premio, he estado sentado en el asiento número 13, en la fila número 13, en la sección número 13 o en la fila M, que es la decimotercera letra del alfabeto. Básicamente, siempre que aparece el número 13 en mi vida, es algo bueno“.

Por otro lado, la presentadora Fiona Shea aseguró que Swift y Kelce habían escogido como escenario para su boda una mansión histórica ubicada en Newport, Rhode Island, que es conocida como ‘The Breakers’.

Al parecer la propiedad ya estaría reservada por otra novia para esa fecha y la estrella pop habría intentado convencerla de que cambiara de fecha. “La contactaron desde el lugar donde celebrará su boda y le preguntaron: ‘¿Estarías dispuesta a cambiar la fecha de tu boda?'”, dijo Shea.

La construcción de esta mansión data de 1893 y 1895. La casa principal destaca por su gran tamaña y por su interior con techos altos, grandes candelabros, paredes están revestidas de nogal de Ceilán y muchos otros detalles.

Por ahora, estos son solo rumores sobre la boda, pues por ahora ninguno de los dos ha dado detalles sobre si quieren que sea una gran boda o algo más privado.

