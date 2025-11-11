Gaby Ramírez sufre ataque de bulldog francés y es hospitalizada en Los Ángeles: “Mi pierna está destrozada”

La actriz y conductora mexicana Gaby Ramírez fue trasladada de emergencia a un hospital en Los Ángeles, California, luego de sufrir un grave ataque de un bulldog francés que le provocó lesiones profundas en la pierna, dejando al descubierto parte del tejido interno.



Gaby compartió a través de sus redes sociales los detalles del incidente y el tratamiento médico que recibió. Desde la ambulancia hasta el hospital, la actriz documentó el proceso y solicitó apoyo y oraciones tanto para ella como para el animal.

“Voy para el hospital. Pido oraciones para que el perro esté bien. Me van a inyectar contra la rabia y pido oraciones para que todo esté bien”, comentó.



La artista relató que el ataque ocurrió de manera repentina al bajarse del automóvil.



“Fue tan rápido, fue un bulldog francés. Sentí como cuando alguien de broma te hace ‘grrr’, como caliente; no sientes el dolor, mi pierna está destrozada”, precisó.

Atención médica y recuperación

Aunque en un principio le informaron que no le coserían la herida, finalmente recibió suturación, analgesia, limpieza profunda y la vacuna contra el tétanos. Tras descartar lesiones graves con radiografías, Gaby fue dada de alta usando muletas, pero enfrentará un proceso de recuperación largo.



La actriz también hizo un llamado a la responsabilidad de los dueños de mascotas, enfatizando la importancia de usar bozal en perros peligrosos.



“Todas las personas que tienen perros necesitan ponerles bozal. Si nosotros a veces no nos aguantamos, imagínate los perros, sobre todo ese tipo de perros tan violentos”, comentó.

Trayectoria de Gaby Ramírez

Nacida el 14 de noviembre de 1978 en Ciudad de México, Gaby Ramírez estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Ha destacado como actriz y conductora en programas como A la Cachi, Cachi Porra, A Que No Puedes, TV de Noche y Estudio 2.

Como actriz, ha participado en telenovelas y series reconocidas como María la del Barrio, Mujer de madera, A.mar, Como dice el dicho, El Vato, Fuego en la sangre y producciones recientes como Holy Cash, Más vale sola y Hoy. También ha posado como modelo en la revista Play Boy.



Sigue leyendo: