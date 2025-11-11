Hombre de Florida es condenado por pagar a su primo para matar a una mujer de la que había abusado

Un jurado federal en Florida declaró culpables a dos hombres por planificar y ejecutar el asesinato de una joven de 17 años, buscando silenciarla tras una denuncia de agresión sexual, indicaron los registros judiciales.

El sujeto, identificado como Lenard White, de 36 años, y su primo, Sheldon Robinson, de 21, fueron condenados por asesinato y conspiración, crímenes que ahora les acarrearán múltiples cadenas perpetuas obligatorias, informó New York Post.

La víctima, Isabella Scavelli, estudiante de penúltimo año de secundaria, denunció a White por agresión sexual en 2023. La Fiscalía Federal del Distrito Central de Florida informó que White pagó a Robinson una suma de al menos $6,000 dólares para que la matara a tiros e impidiera que avanzara el caso.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando indicaron que White había usado plataformas en línea para buscar a un asesino. El condenado intentó crear una coartada al estar fuera del estado al momento del homicidio.

Detalles del trágico episodio

Scavelli fue atacada a tiros en la puerta de su casa, un día después de haber reportado la agresión sexual a la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando el 7 de febrero de 2023. La madre de la víctima también resultó herida, aunque logró sobrevivir.

La Fiscalía Federal detalló que Robinson disparó una “ráfaga de tiros” cuando Scavelli abrió la puerta: “La bala que mató a (Scavelli) la golpeó en la espalda mientras corría desde la puerta principal en busca de ayuda”. Asimismo, afirmaron: “(Su madre) recibió varios impactos de bala, pero sobrevivió. Se desplomó en el suelo y vio morir a su hija”.

Tercer implicado también fue declarado culpable

Tras un juicio que duró dos semanas, White y Robinson fueron declarados culpables por el jurado federal la semana pasada. Ambos enfrentan su audiencia de sentencia en enero.

Entretanto, Keshawn Woods, de 22 años, se había declarado culpable previamente por su implicación en la conspiración. Los tres acusados también enfrentaron cargos por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas.

Adicionalmente, Janet Williams, madre de Robinson, fue acusada de mentir a los investigadores para encubrir el delito. Según las autoridades, los conspiradores llegaron a discutir la posibilidad de eliminar a otro testigo potencial.

Sigue leyendo:

– Hombre que mató a su novia en Florida por negarse a abortar enfrenta la pena de muerte

– Policía de Carolina del Norte es asesinado a tiros durante un acto de servicio en un hospital

– Arrestan a hispano por disparar contra la policía de Illinois y herir a un oficial