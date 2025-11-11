José Juan Macías se perderá nueve meses por dura lesión

Malas noticias para los Pumas de la UNAM en su camino para poder alcanzar la Liguilla del presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX debido a la reciente lesión que sufrió el futbolista José Juan Macías que lo mantendrá alejado de las canchas por un tiempo estimado de unos nueve meses.

Esta importación la dio a conocer el equipo universitario a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde detallaron que el jugador presenta una dura lesión en la rodilla tras el partido contra la Máquina de Cruz Azul correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, por lo que ahora tendrá que apuntar para el torneo Apertura de 2026.

“El Club Universidad Nacional informa que el delantero José Juan Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda el sábado pasado en el partido contra Cruz Azul”, expresó el cuadro de los Pumas en el texto.

José Juan Macías. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

“Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial”, agrega el comunicado.

La institución mexicana también determinó que José Juan Macías tendrá que pasar por una cirugía en los próximos días para poder tratarse la lesión y evitar así una recuperación mucho más lenta de lo previsto.

“Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución”. De cumplirse el pronóstico, Macías estaría ausente durante nueve meses, perdiéndose así los dos torneos más próximos, aunque su regreso dependerá del progreso de su rehabilitación.

El delantero había llegado a Pumas en agosto del presente año con la intención de consolidarse nuevamente en el fútbol mexicano. Desde entonces, disputó 11 encuentros en los que partió como titular en cinco de ellos; además logró marcar cuatro goles y brindó dos asistencias.

José Juan Macías. Foto: Imago7

Palabras de Efraín Juárez

El director técnico de los Mets, Efraín Juárez, lamentó la fractura que sufrió Macías y le envió un mensaje en el que le desea una positiva recuperación para que pueda regresar a las canchas lo antes posible y así seguir ayudando a la institución azteca a sumar triunfos.

“Tú cuerpo sanará, tú corazón sanará, tú mente también lo hará. La felicidad volverá para que sigas brillando. ¡Estamos contigo JJ!”, escribió el estratega junto a una foto de ambos abrazados en Ciudad Universitaria.

Los Pumas de la UNAM tendrán la vital tarea de enfrentarse el próximo miércoles 19 de noviembre contra los Tuzos de Pachuca en el partido de repechaje para poder clasificar a la Liguilla luego de haber finalizado en la casilla número 10 de la tabla de posiciones de la Liga MX.

