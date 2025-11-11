Krispy Kreme regalará docenas de donas gratis el 13/11 en EE. UU.:  descubre cómo obtenerlas

Krispy Kreme regalará docenas de donas el 13 de noviembre para celebrar el Día Mundial de la Bondad, con una oferta BOGO (Buy One, Get One) donde ofrece una docena de Original Glazed gratis con la compra de cualquier docena a precio regular. La promoción es válida solo en establecimientos participantes en EE. UU. y hasta agotar existencias.

El Día Mundial de la Bondad se celebra globalmente cada 13 de noviembre, y su origen se remonta a 1998, cuando se estableció la fecha promovida por el Movimiento Mundial de la Bondad (WKM) en 1998.

La motivación de esta celebración tiene origen en la Declaración de Tokio, y busca inspirar y promover la realización de actos de generosidad y compasión, por pequeños que sean, como una herramienta universal para fomentar la empatía y la solidaridad entre las personas.

Esta fecha a busca trascender las diferencias de raza, religión o política, recordándonos que la inclinación a hacer el bien es una cualidad humana esencial.

Una promoción para promover la bondad

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, explica que esta campaña busca promover que el poder de la bondad y en la alegría que proviene de compartir

“Las donas son una dulce manera de ser amable y demostrar cariño: un detalle especial que viene del corazón… ¡y de la caja! Esperamos que cada dona Krispy Kreme en el Día Mundial de la Bondad provoque una gran sonrisa”, agrega.

Cómo obtener una docena de donas gratis de Krispy Kreme

La oferta es válida solo el 13 de noviembre. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Los clientes de Krispy Kreme pueden elegir de un menú ampliado que ofrece 16 donas de tamaño completo de 10 variedades diarias, una docena clásica o armar una propia eligiendo entre nueve nuevas donas disponibles diariamente.

La selección del menú incluye sabores de moda, los favoritos de los fanáticos (solicitados en redes) y donas populares que regresan. Cosas que debes tener en cuenta:

Promoción es válida para el jueves 13 de noviembre, Día Mundial de la Bondad.

Por la una docena y recibe una docena Original Glazed gratis (Buy One Get One Free – BOGOFREE).

La promoción es válida en tienda, servicio para llevar en coche (drive-thru) y para recoger o a domicilio (web/app con código BOGOFREE).

Otro dato importante a tener en cuenta es que hay un límite de dos por persona.

