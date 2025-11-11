Ola de frío en EE.UU.: las zonas con temperaturas más bajas en los próximos días

Una masa de aire ártico, que avanza desde Canadá hacia el centro y el este de Estados Unidos, ha provocado una caída drástica de las temperaturas. El fenómeno afectará a millones de personas en los próximos días, con valores que estarán entre 10 °C y 20 °C por debajo de los promedios normales, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con el pronóstico del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el frente frío cubrirá más de dos tercios del país y mantendrá las temperaturas mínimas más bajas principalmente entre el jueves y el domingo, con heladas generalizadas y posibilidades de nieve en las zonas del norte y los Apalaches.

Estados más afectados por la ola de frío

Los reportes de Associated Press y Newsweek detallan que el descenso térmico afectará desde el medio oeste hasta el sur profundo del país. Entre los estados donde se prevén las temperaturas más bajas se encuentran:

Dakota del Norte y Minnesota

Wisconsin, Michigan e Illinois

Ohio, Kentucky y West Virginia

Oklahoma y Texas

Alabama, Georgia y Tennessee

Parte del norte de Florida

Según Severe Weather Europe, en algunas de estas regiones las temperaturas podrían caer hasta 30 °F (-1 °C) o más por debajo del promedio, especialmente en los valles y zonas rurales del medio oeste. Además, el aire polar traerá condiciones de sensación térmica bajo cero en áreas expuestas al viento.

Heladas, nieve y riesgo de viento gélido

El frente ártico no solo dejará temperaturas inusualmente frías. De acuerdo con la NOAA, los estados alrededor de los Grandes Lagos y la región de los Apalaches podrían recibir entre 10 y 20 centímetros de nieve, producto del efecto lago, mientras que en el sur las heladas podrían afectar cultivos y servicios básicos.

La ola también se acompañará de ráfagas de viento que intensificarán la sensación térmica, alcanzando valores cercanos a -10 °C en el medio oeste y alrededor de 0 °C en el sur, dependiendo de la exposición. En ciudades como Chicago, Cleveland, Atlanta y Dallas, los termómetros mostrarán mínimas que no se veían desde el invierno pasado.

Duración y perspectivas

El Climate Prediction Center estima que las temperaturas más bajas persistirán hasta mediados de la próxima semana, cuando el sistema comience a desplazarse hacia el Atlántico. Sin embargo, los meteorólogos advierten que la estabilidad atmosférica podría tardar varios días en restablecerse completamente.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, el noreste del país podría ser la última región en recuperar valores normales, mientras que el centro y sur de Estados Unidos se mantendrán con noches frías durante el fin de semana.