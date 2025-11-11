Rosalía hace una íntima confesión: “Estoy en una época de celibato”

La cantante española Rosalía hizo una sorprendente confesión sobre su vida privada. La artista, que acaba de lanzar su aplaudido álbum ‘Lux’, participó en una entrevista en el programa español ‘La Revuelta’ con David Broncano para RTVE.

En el programa el conductor suele hacer preguntas muy personales a sus invitados en las que deben revelar información sobre temas como sus millones en las cuentas bancarias o su vida sexual. Sobre este último punto fue cuestionada la cantante catalana quien reveló que se encuentra en una especie de celibato voluntario.

“La cuestión es que llevo una época de celibato”, dijo y procedió a explicar que su muy ocupada agenda de trabajo le impide tener una vida sexual activa.

“Cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi líbido baja mucho. Me afecta trabajar a niveles muy heavy de exigencia; el cortisol sube y todo cambia”, explicó Rosalía a Broncano.

Esta no es la primera vez que Rosalía habla sobre este tema. El 16 de octubre, antes del lanzamiento de ‘Lux, Rosalía ofreció una entrevista para Radio Noia. En esa conversación dijo que está concentrada en sí misma y su trabajo, antes que en su vida sexual.

“Yo ahora mismo estoy soltera y soy ‘volcel’, o sea, estoy practicando un celibato voluntario. Ahora mismo mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo”, dijo.

Con la naturalidad que la caracteriza, Rosalía hizo otra íntima confesión. “Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso”, dijo entre risas.

Su álbum ‘Lux’ ha sido fuertemente elogiado por la crítica. Uno de sus temas ‘La Perla’ con Yaritzha y su Esencia, que supuestamente estaría dirigida alguno de sus exs. En La Revuelta le preguntaron sobre esta canción y a quién está dirigida. La cantante explicó que es “un punto de ficción y un punto de no ficción”.

“Si alguien me hace algo, lo digo, lo verbalizo. No hay solo un perla”, declaró en su participación en el show nocturno.

Sigue leyendo:

Madonna llena de elogios a Rosalía por su nuevo álbum: “Visionaria”

Rosalía disfruta Ciudad de México comiendo pozole, enfrijoladas y tacos

Rosalía canta en alemán y con voz de soprano en su nuevo tema ‘Berghain’